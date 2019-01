Annuncio

Proseguono sulla rete ammiraglia Rai le nuove puntate della quinta stagione della fiction, "Che Dio ci aiuti". Giovedì 24 gennaio, infatti, verranno trasmessi in prima visione su Rai 1 [VIDEO] altri due episodi inediti della quinta stagione, dove tutte le vicende gireranno intorno alla scoperta che Suor Angela farà sul passato di Maria e la decisione di Azzurra di vendere il convento al migliore offerente. Se per caso giovedì sera sarete impossibilitati a guardare la terza puntata in chiaro su Rai 1, potrete sempre rivederla in replica in tv e sul web sui canali ufficiali Rai.

Dove vedere la replica della terza puntata di 'Che Dio ci aiuti'

Nel dettaglio, vi suggeriamo che replica della terza puntata della fiction con Elena Sofia Ricci, andrà in onda in televisione su Rai Premium domenica 27 gennaio a partire dalle ore 21.25 e mercoledì 30 alle ore 23.25.

Oltre alla replica televisiva, gli episodi 5 e 6 di "Che Dio ci aiuti" potranno essere rivisti in ogni momento sul sito RaiPlay, dove esiste un'intero catalogo di video dedicato alla serie con tutte le puntate già andate in onda e tante clip riservate alle interviste esclusive del cast e al making of. Da non dimenticare che dal sito RaiPlay è possibile anche scaricare un'applicazione gratuita, con cui vedere tutti gli show della Rai anche dai dispositivi mobili come gli smartphone e i tablet.

Anticipazioni quinto e sesto episodio

Le ultime anticipazioni di "Che Dio ci aiuti 5 [VIDEO]" ci segnalano che nella terza puntata verranno trasmessi gli episodi 5 e 6, rispettivamente intitolati "Basta un click" e "Tu chiamale se vuoi fissazioni". Nel quinto episodio, Suor Angela scoprirà che Maria soffre a volte di inquietudine a causa di un suo ex fidanzato che continua a minacciarla da quando lei lo ha lasciato.

A quel punt,o la religiosa chiederà aiuto a Nico per gestire al meglio la situazione. Suor Costanza scoprirà chi è la madre delle gemelline, Daniela e Silvia, e dove è andata a finire. Azzurra non perderà di vista Valentina, riuscendo a farle tornare il sorriso.

Nel sesto episodio, Ginevra dovrà affrontare un problema con i suoi alunni e chiederà aiuto a Suor Angela. Azzurra annuncerà di voler vendere il convento. Nico chiederà a Maria di rendere esclusiva la loro relazione, anche se non è del tutto sicuro dei sentimenti che prova. Il ragazzo, infatti, non riuscirà a capire se è veramente innamorato di Maria o se vede soltanto nella giovane un modo per fuggire dalla sua precedente relazione.