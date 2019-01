Annuncio

Tutto pronto per la partenza della nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2019 che vedrà alla conduzione ancora una volta Alessia Marcuzzi, coadiuvata quest'anno in studio da due nuove opinioniste, Alba Parietti e Alda D'Eusanio. Sulle spiagge dell'Honduras sbarcheranno sedici naugraghi a cui si aggiungerà anche il vincitore di 'Saranno isolani' il format di Mediaset creato prima dell'inizio del reality. Tutti verranno presentati al pubblico durante la diretta di questa sera, a partire dalle 21,20 su Canale 5 e dove verrà svelato il nome del vero inviato dell'Isola di quest'anno.

Subito un colpo di scena [VIDEO]quindi, che vedrà uscire allo scoperto quello che tutti credono un concorrente ma che come scopriremo non lo è: stiamo parlando di Alvin.

Anticipazioni del 24 gennaio, colpo di scena: Alvin è l'inviato dell'Isola dei Famosi 2019

Colpo di scena già nella puntata di esordio del reality di Canale 5, dove in diretta tv Alessia Marcuzzi svelerà la talpa del gruppo.

Stiamo parlando di Alvin che tutti credono un naufrago ma che, come verrà svelato questa sera, è invece il vero inviato di questa edizione dell'Isola dei Famosi. La produzione e la stessa conduttrice sino all'ultimo sono riusciti a depistare tutti, facendo credere che a coadiuvare la Marcuzzi dall'Honduras ci sarebbe stato Filippo Nardi. Niente di tutto ciò invece, l'ex naufrago si è prestato al gioco, ma sarà Alvin a tornare nel reality show nelle vesti di inviato [VIDEO], ruolo già ricoperto dallo stesso e con successo in passate edizioni. Tutto pronto quindi, per il via della quattordicesima edizione del reality di Canale 5 che, come ricordiamo, lo scorso anno ha fatto discutere per il clamoroso caso del 'canna-gate'.

Isola dei Famosi, 1^ puntata: sedici naufraghi pronti allo sbarco

Alessia Marcuzzi dunque, riaprirà le danze giovedì 24 gennaio 2019 con la messa in onda della prima puntata dell'Isola dei dei famosi e durante la quale conosceremo finalmente i concorrenti ufficiali di questa nuova edizione.

I naufraghi dovrebbero essere sedici, a cui si aggiungerà il vincitore di 'Saranno isolani'. Tra i tanti nomi circolati e che dovremmo vedere lanciarsi dall'elicottero in diretta tv, ricordiamo Jo Squillo, Riccardo Fogli, Kaspar Capparoni, Marina La Rosa. I concorrenti dovranno quindi imparare a sopravvivere sulle spiagge di Cayo Cochinos [VIDEO] con i pochi mezzi a loro disposizione, tra la natura selvaggia. Stando a quanto rivelato dalla conduttrice nella conferenza stampa di presentazione, l'edizione di quest'anno sarà anche un po' 'piratesca' con prove stile caccia al tesoro, con tanto di mappe e che metteranno alla prova le abilità fisiche e intellettive dei naufraghi.

Appuntamento dunque per questa sera a partire dalle 21,20 su Canale 5 per scoprire tutte le novità della nuova edizione dell'Isola dei famosi.