Annuncio

Annuncio

Prosegue l'appuntamento in prime time su Raiuno con la fiction Che Dio ci aiuti 5 che vede protagoniste Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Il prossimo giovedì, precisamente il 31 gennaio, andrà in onda la quarta delle dieci puntate previste di questa stagione che sta riscuotendo un grandissimo successo dal punto di vista degli ascolti con una media di oltre 6 milioni a puntata e uno share che oscilla tra il 25 e il 28%. Numeri da capogiro anche se, da questa settimana, arriverà la nuova edizione dell'Isola dei famosi a mettere i 'bastoni tra le ruote' alla serie di Raiuno. [VIDEO]

Spoiler Che Dio ci aiuti 5, la trama della quarta puntata: Maria affronta il padre

Le anticipazioni riguardanti la quarta puntata di Che Dio ci aiuti 5, in onda giovedì prossimo su Raiuno, rivelano che, nel primo episodio dal titolo 'Fuori', vedremo come suor Angela entrerà in azione per salvare una bambina dalle angherie della sua stessa mamma.

Per fortuna che, anche questa volta, la suora riuscirà ad agire in tempo e quindi ad evitare il peggio.

Intanto Maria chiede a Nico di aiutarla ad affrontare suo padre ma purtroppo le cose non vanno nel modo in cui lei aveva sperato e questo incontro alla fine si rivelerà soltanto uno scontro.

Advertisement

Occhi puntati anche su Azzurra: da quando è diventata la proprietaria del convento ha un solo obiettivo, che è quello di vendere la struttura.

Il secondo episodio di questa quarta puntata della fiction Che Dio ci aiuti 5 in onda il 31 gennaio, invece, si intitola 'L'ultimo ricordo'. Le anticipazioni ufficiali rivelano che suor Angela darà una mano a Nico per ritrovare uno studente scomparso nel nulla.

Valentina e Gabriele: arriva la cena romantica tra i due

Ginevra, invece, dovrà fare i conti con una foto compromettente [VIDEO] che le è stata recapitata, la quale la ritrae in compagnia di Nico durante la sera del ballo in atteggiamenti provocatori. Intanto Azzurra riceve una proposta per la vendita del convento, ma non intende incontrare il compratore perché è una sua vecchia fiamma. Valentina e Gabriele, invece, si danno appuntamento per la loro prima cena romantica: cosa accadrà tra i due?

Per tutti coloro che non riuscissero a seguire la nuova puntata della fiction in prima visione assoluta su Raiuno, vi segnaliamo che sarà possibile rivederla in replica streaming online accedendo al sito web RaiPlay.it, di cui è possibile scaricare anche l'app omonima per tablet e cellulari.

Advertisement