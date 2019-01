Annuncio

Annuncio

La blogger, influencer e testimonial di diversi brand molto famosi, Chiara Ferragni, conosciutissima nel mondo della moda e per il suo matrimonio con il rapper italiano, Fedez, ha messo all'asta un caffè da prendere in sua compagnia. Tutto il ricavato verrà devoluto in beneficenza ad un'associazione che da moltissimi anni combatte contro la violenza sulle donne.

L'associazione e l'offerta

Come già detto, non si tratta di un evento a scopo di lucro, ma sarà tutto devoluto in favore di un'associazione che si occupa delle vittime di violenza, offrendo loro sostegno psicologico e informando il più possibile tutte le donne su una tematica così delicata.

Leggi anche Anticipazioni Trono Over registrazione 4 gennaio, Armando e Noel allontanati dal programma

Si tratta di White Matilda che opera principalmente in Monza e Brianza e, da sempre, si occupa di sensibilizzare anche gli studenti su queste tematiche per cercare di contrastare e combattere la violenza sulle donne.

Advertisement

Il personaggio pubblico più seguito sui social, Chiara Ferragni, sempre al centro dei gossip [VIDEO] per le vicende con suo marito Fedez e, ultimamente, anche per la sua scelta di condividere tutti i momenti su Instagram con suo figlio Leone, ha deciso di mettere all'asta un caffè per poter devolvere tutto ad un'associazione in difesa delle donne vittime di violenza. D'altronde è accaduto l'impensabile: un suo fan ha offerto una cifra esorbitante per poter trascorrere del tempo in sua compagnia. Il costosissimo caffè è stato messo all'asta sul sito CharityStars, il quale da tempo permette ai vip di raccogliere fondi per associazioni benefiche e, dopo 103 offerte, si è fatto avanti l'utente Poulsenjr, con ben 5.700 euro, per poter trascorrere soltanto dieci minuti in compagnia della sua adorata Chiara Ferragni.

Advertisement

I migliori video del giorno

Il tutto avverrà durante la settimana della moda a Milano e, sicuramente, il suo grandissimo fan non starà più nella pelle nel coronare il suo sogno di conoscere la fashion blogger Chiara Ferragni. D'altronde non è la prima volta che dei personaggi famosi mettano all'asta un caffè o il proprio tempo per devolvere importanti somme di denaro ad associazioni a loro care.

L'asta su CharityStars

Ad informare tutti i suoi fan dell'iniziativa e dell'offerta ricevuta è stata la piattaforma CharityStars che, da sempre, si occupa di organizzare incontri con i vip, devolvendo tutto il ricavato in beneficenza. Per poter aderire all'iniziativa, il sito ha messo all'asta un caffè con 'una delle più potenti digital influencer del mondo', Chiara Ferragni, senza però aspettarsi un'offerta così alta. L'incontro avverrà durante la Fashion Week a Milano e permetterà al suo fan più sfegatato di parlare con lei di ogni cosa, sia inerente all'ambito della moda che non. Certo, un caffè non dura a lungo, ma sarà sicuramente una bellissima esperienza.Contributo di Fedez

L'iniziativa di Chiara Ferragni non ha lasciato indifferente suo marito Fedez [VIDEO] che ha deciso, anche lui, di contribuire alla raccolta fondi per l'associazione White Matilda, dando prova di essere dotato di un animo sensibile.

Per l'occasione, ha deciso di coinvolgere anche il suo amico e collega J-Ax e chi farà l'offerta più alta, aggiudicandosi l'asta, potrà assistere ad un loro concerto e incontrare i due artisti per scambiare due chiacchiere.