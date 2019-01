Annuncio

La trama di lunedì ,14 gennaio, de 'Il Paradiso Delle Signore' anticipa che in casa Cattaneo è possibile percepire l'emozione e soprattutto l'agitazione per le prossime nozze tra i due innamorati Nicoletta e Riccardo. In seguito alla scampata paura a causa dell'incidente subito dalla neo-sposa, i parenti possono completamente dedicare il loro tempo alla preparazione del rito nuziale.

Anticipazioni 14 gennaio: agitazione e felicità per Nicoletta

Qualche puntata fa, Nicoletta è stata vittima di un brutto incidente che ha portato ad un altissimo rischio di aborto [VIDEO].

Tutto ciò, è accaduto in seguito ad un'accesa discussione della neo-sposa con Ludovica, ragazza follemente innamorata di Riccardo. Luciano inoltre, si è arrabbiato con la moglie che non lo ha avvisato riguardo l'incidente della figlia al Paradiso.

Fortunatamente, in seguito a molti accertamenti ed esami, Nicoletta si è recata a casa lasciando l'ospedale e si è preparata per l'organizzazione del matrimonio; tale situazione ha scatenato all'interno della famiglia emozioni di gioia, ma in particolare di fermento e agitazione.

Per quanto riguarda il completo che indosserà la ragazza, c'è da dire che l'abito da sposa è stato confezionato da Agnese Amato, la quale sta pensando agli ultimi dettagli. Non c'è, invece, molta fiducia da parte della contessa Adelaide, la quale decide di fare una visita alla sarta per accertarsi delle reale condizione dell'abito.

Il ritorno di Irene e la lotteria organizzata da Vittorio

Nel frattempo, al Paradiso Delle Signore [VIDEO] [VIDEO] è stata assunta una nuova ragazza che per un tempo determinato dovrà sostituire Nicoletta, la quale non può ancora lavorare.

Viene scelta Irene Cipriani che, con la sua personalità simpatica ed allegra, porterà sicuramente gioia e umorismo alla boutique.

Il direttore Vittorio Conti, nel frattempo, vuole portare cambiamenti al Paradiso delle Signore e così decide di dar vita ad una lotteria a premi all'interno del quale tutti possono partecipare, scommettendo e divertendosi.

Ad ogni modo, al centro dell'attenzione rimane sempre il matrimonio tra i neo-sposi, che sembrano riscontrare nell'ultimo periodo alcuni problemi, poiché l'uomo da qualche periodo sta assumendo dei calmanti per alleviare i dolori relativi all'incidente e ormai tale bisogno sta sfociando in una dipendenza.

La presenza dell'agguerrita Ludovica contribuirà a portare molta ansia ed angoscia in casa Cattaneo. Riusciranno Nicoletta e Riccardo a convolare a nozze? Sicuramente ci saranno grandi colpi di scena per i fan della serie.