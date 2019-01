Annuncio

Annuncio

Sabato 19 gennaio nella seconda puntata di "C'è Posta per te" si è parlato della storia d'amore saffico tra Debora e Denise. Le due hanno annunciato il matrimonio, ma la madre di Denise si è opposta all'idea almeno davanti alle telecamere del talk show di Canale 5. Denise ha invitato la propria famiglia dall'altra parte della busta, ma la reazione non è stata quella desiderata.

Debora al padre di Denise: 'Lei sta molto male'

In trasmissione chi ha voluto sentire parlare Debora è stato solo suo padre Maurizio.

"Sono Debora - ha dichiarato la fidanzata della figlia Denise - ne approfitto adesso per presentarmi dato che non mi è stato mai dato il permesso. Se oggi sono qui è perché come voi già sapete io e Denise ci sposiamo.

Advertisement

E come io avrò la mia famiglia presente, penso sia legittimo che anche vostra figlia abbia voi presenti. Se sono qui vicino a Denise è solo perché lei sta molto male. Io non pretendo nulla da voi: vorrei soltanto che voi mi diate l'occasione di farmi conoscere e di conoscere anche voi".

Denise al sua madre: 'Voglio che accetti Debora'

Nel corso della trasmissione anche Denise ha preso parola e si è rivolta alla sua famiglia, in particolare a sua madre. "Voglio che accetti questa storia d'amore con Debora. Come voi sapete, noi tra poco convoleremo a nozze. Il matrimonio è il giorno più bello di ogni persona e dev'essere condiviso con i propri familiari e io questo giorno lo desidero condividere con voi. Papà, voglio che tu mi accompagni all'altare. Mamma, vorrei terminare i preparativi delle nozze assieme a te.

Advertisement

Gianni, con te vorrei condividere il giorno più bello della mia vita. So che non è semplice il fatto che sto per sposare una donna, però Debora è la mia felicità", ha dichiarato Denise. La madre rimasta sempre scettica [VIDEO] sulla storia d'amore ha confessato che non si sarebbe mai aspettata che la figlia si sarebbe innamorata di una donna, dato che usciva da un fidanzamento di otto anni con un ragazzo di nome Giovanni. Inizialmente, Denise ha provato a distaccarsi da Debora ma poi non è riuscita a sopprimere il suo sentimento e ha confidato tutto al padre. Da quel momento i suoi genitori sono separati e non hanno mai approvato questo amore, nemmeno quando Denise ha inviato uno scatto di lei che indossava l'abito da sposa. La madre le aveva chiesto riservatezza e tempo ma la figlia era piuttosto impaziente. "Lei non mi ha dato il tempo, voleva tutto e subito. Ogni volta che mi chiamava mi diceva "la devi conoscere" ha detto la madre in trasmissione.

Il discorso della De Filippi convince la famiglia

Poi, Maria De Filippi è intervenuta dicendo che era inutile continuare a celare che la problematica fosse la storia d'amore con una ragazza.

"Usciamo dall'ipocrisia: è questo quello che ti ha fatto paura! - ha detto la conduttrice alla madre - Tu credi e speri che possa tornare in sé? Ora ti devo dare una notizia fatale... ho domandato a tua figlia: "se un giorno deciderai di lasciare Debora nel tuo futuro ci sarà un Giovanni o una Giovanna?" e lei mi ha risposto una Giovanna". Poi, ha aggiunto: "Certe volte può essere una faccenda d'amore, non della o oppure della a alla fine. Quando tua figlia dice "Metto il bacio" è perché in quell'istante non crede di pugnalare alla pancia la propria madre, ma sta soltanto rispettando l'amore che prova".

Lieto fine per Denise e Debora

Il discorso di Maria De Filippi ha convinto pienamente la famiglia e la storia ha avuto un bellissimo lieto fine come tutte le fiabe: i genitori seppur in imbarazzo hanno abbracciato la futura sposa della loro Denise. Ma che cosa è accaduto dopo C'è posta per te? Le due si sono finalmente sposate [VIDEO] con rito civile celebrato in comune. Insomma, alla fine l'amore trionfa sempre ed è inutile contrastarlo.