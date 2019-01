Annuncio

Stasera, a partire dalle 21.15, su Sky Uno andranno in onda la semifinale e la finale della prima edizione di Masterchef All Stars, il cooking show che ha visto in sfida alcuni dei protagonisti delle prime sette edizioni di Masterchef Italia.

Settimana scorsa ci siamo lasciati con due eliminazioni pesanti; la prima quella di Alida [VIDEO], che è stata la conseguenza di un forte diverbio avvenuto tra lei e Iginio Massari (giudice speciale della scorsa puntata ndr) a causa di un piatto non riuscito.

I dolci, la bestia nera dei concorrenti di Masterchef [VIDEO], hanno mietuto anche la seconda vittima, Ivan, che ha avuto problemi, durante il Pressure Test, con la preparazione della crema pasticciera, della meringa all’italiana e di un semifreddo realizzato con le due preparazioni precedenti.

Anticipazioni semifinale e finale Masterchef All Stars

Nella puntata di stasera, invece, conosceremo chi tra Rubina, Maradona, Simone, Michele e Danny vincerà l’edizione “stellata” del programma. Il giudice ospite dell’appuntamento odierno sarà Giorgio Locatelli, chef e proprietario del ristorante stellato Locanda Locatelli (sito a Londra) e quarto giudice dell’ottava edizione di Masterchef Italia, al posto di Antonia Klugmann.

Stasera torneranno anche 5 dei 7 vincitori delle passate edizioni di Masterchef: dalla prima arriverà Spyros Theodoridis, Stefano Callegato dalla quarta, Erica Liverani dalla quinta, Valerio Braschi dalla sesta e Simone Scipioni dalla settimana.

Per non perdervi nemmeno un dettaglio della finale, seguite il racconto della puntata qui su Blasting News.