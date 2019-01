Annuncio

Francesco Chiofalo ha rassicurato i fan subito dopo il delicato intervento subito al cervello. L'ex ragazzo di Selvaggia Roma ha scritto sui social: 'Ce l'ho fatta, sto bene', corredando il suo messaggio con l'hastagh #andràtuttobene, che è stato il suo motto nei giorni antecedenti l'intervento.

Francesco Chiofalo ha superato l'intervento

Il giovane qualche settimana fa ha scoperto di avere un tumore al cervello del diametro di cinque centimetri e ha scelto di rendere partecipi i followers del suo dramma.

Il personal trainer romano, in queste ore, ha pubblicato una foto che lo ritrae ancora a letto, dopo essere stato operato dai medici dell'ospedale San Camillo di Roma. I followers hanno espresso la loro contentezza sui social, dopo l'ansia e la preoccupazione vissute durante le diciotto ore dell'operazione.

Il profilo Instagram di Francesco è stato gestito, nel frattempo, da una persona di fiducia, presumibilmente un familiare. In quanto alle sue attuali condizioni di salute, la prognosi [VIDEO] non sarà sciolta prima di ventiquattr'ore, ma Chiofalo ha voluto tranquillizzare i fan sulla riuscita dell'intervento, mostrando il pollice su. Nella foto il giovane appare con la testa fasciata ma l'espressione rilassata.

L'intervento subito da Francesco

L'intervento subito da Francesco Chiofalo, come spiegato dal ragazzo sui social, avrebbe potuto comportare diversi danni a livello cerebrale, quali cecità, demenza, disabilità. Lo sportivo, nei giorni precedenti l'operazione, si è sottoposto ad una serie di accertamenti clinici per verificare la sua idoneità all'intervento. L'ex partecipante di Temptation Island non ha fatto mistero di aver trascorso dei giorni difficili per la preoccupazione, per cui anche nel corso delle festività natalizie, è rimasto a casa, circondato dai suoi amici e familiari.

Il dramma vissuto dal ventinovenne ha scosso molto le coscienze nel mondo del web [VIDEO], al punto che diversi utenti hanno rivolto delle preghiere o semplici auguri all'ex concorrente di Selvaggia Roma. Non resta che attendere i prossimi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute in attesa che i medici sciolgano la prognosi. Francesco è stato definito 'un guerriero' per aver affrontato di petto la sua malattia, senza nascondersi né fingere di star bene. L'ospedale romano, contattato dal sito Fanpage, ha rivelato che il ventinovenne è stato operato da Alberto Delitala, medico responsabile del reparto di neurochirurgia. Con il suo coraggio e la sua voglia di vivere, Francesco ha dimostrato di essere riuscito a lottare per il desiderio di riuscire un giorno a realizzare i suoi sogni, tra cui quello della paternità.