Terza tranche con l’appuntamento del Trono Over di Uomini e donne. Nella puntata di ieri abbiamo assistito allo scontro tra Armando e Noel [VIDEO]. Tra i due sembra essere calato il gelo, anche se secondo Gianni Sperti la loro è stata una vera relazione.

Non solo litigi, infatti sempre ieri c’è stata una proposta di matrimonio da parte di Biagio [VIDEO]nei confronti di Caterina. La dama ha detto di sì e i due hanno deciso di lasciare il programma insieme.

Nell’ultima parte abbiamo visto la storia che coinvolge in primis Pamela e Stefano. Lui ha mostrato interesse anche per Roberta, per questo Pamela avrebbe iniziato la conoscenza di Riccardo.

Quest’ultimo sente la mancanza di Pamela, al punto tale che sarebbe disposto a non conoscere nessun altra dama pur di non perderla.

Oggi scopriremo come andrà a finire e in più vedremo il nuovo cavaliere di Angela. Infatti Beniamino, un ex imprenditore, si è presentato in studio perché vuole fare la sua conoscenza. Tra i due potrebbe anche nascere un’intesa, che ben presto potrebbe essere interrotta dall’intervento di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Vedremo come andrà.

