Stasera su Rai Due alle 21.20 saranno riproposti l'undicesimo e il dodicesimo episodio de La porta rossa, con i quali si conclude la replica [VIDEO] della prima stagione. Come abbiamo visto, alla fine del decimo episodio, Leonardo ha visto Piras guardare sul computer delle foto scattate prima che lo uccidessero e l'ultima inquadratura ci ha mostrato il corpo senza vita di Raffaele in mezzo alla neve. Negli episodi in onda stasera Paoletto e Stella scoprono che Vanessa è la misteriosa informatrice mentre Cagliostro e la ragazza indagano sulla morte di Raffaele.

Come annunciato da tempo, dal 13 febbraio arriverà la seconda stagione inedita composta da dodici episodi, divisi in sei puntate settimanali.

La porta rossa, undicesimo e dodicesimo episodio: finalmente smascherato l'assassino di Cagliostro

Negli ultimi due episodi della prima stagione de La porta rossa la successione di una serie di eventi ci riveleranno chi ha ucciso Cagliostro [VIDEO].

La puntata inizia con il ritrovamento del cadavere di Raffaele, morto dopo un'overdose. Piras confessa di aver seguito Leonardo la notte in cui è stato ucciso ma, dopo avergli scattato delle foto, si é pentito ed è andato via. Stella e Paoletto risalgono a Vanessa come l'informatrice segreta della polizia. Intanto la ragazza e Leonardo scoprono che Raffaele conosceva il figlio di Rambelli e Ambra, la giovane morta per la Red. Cagliostro, allora, pensa che Rambelli abbia inscenato il decesso della giovane per overdose per coprire il figlio che, con Gherardi, ne aveva causato la morte. Piano piano il puzzle si ricompone: il Messicano sapeva cosa era successo ad Ambra, perchè aveva fornito lui stesso la droga a Gherardi, perciò ricattava Rambelli. Quest'ultimo, per evitare l'arresto del figlio, doveva aiutare lo spacciatore che non voleva interferenze della polizia nei suoi loschi traffici.

Intanto Cagliostro aveva scoperto dove stava il Messicano ed era andato in quell'edificio per arrestarlo. Per impedire che venisse a galla la verità, Rambelli ha ucciso sia il Messicano sia Leonardo. Anna chiama Rambelli perchè vuole comunicargli le scoperte che ha fatto ma non sa di aver cercato la persona sbagliata: l'assassino del marito. Intanto Vanessa dice a Stella e Paoletto di mettere in guardia Anna su Rambelli, che ha deciso di uccidere la donna.

La porta rossa: i colpi di scena nella parte finale della prima stagione si collegano alla seconda

Anna, dopo essere stata ferita gravemente, si trova tra la vita e la morte e rivede il marito che la convince a vivere per la loro bambina. La donna viene salvata dai medici e conosce Vanessa. Da qui in poi la vita dei personaggi continua, mentre Cagliostro decide di essere pronto a varcare la 'porta rossa', ma qualcosa lo ferma. Ci sono ancora delle domande a cui dare risposta ed è ciò che vedremo nella seconda stagione [VIDEO]. Gli interrogativi da cui partiranno i nuovi episodi sono quelli lasciati aperti nelle ultime scene della primo ciclo di puntate: con chi e di che cosa parla la madre di Vanessa? Chi è Jonas e perchè cercava spesso Cagliostro? L'ispettore Paoletto trova nel portafoglio di Rambelli una vecchia foto in cui è assieme a Jonas, per cui, i due si conoscevano? Quando Leonardo chiede delle spiegazioni al misterioso fantasma, questo scompare perchè si risveglia dal coma.

E se quell'uomo fosse il padre di Cagliostro? E come era legato a Rambelli? Per rispondere a queste domande dovremo attendere gli episodi inediti, in onda a partire dal 13 febbraio.