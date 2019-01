Annuncio

Oggi, martedì 29 gennaio 2019, prosegue l’appuntamento, lasciato in sospeso ieri, con il Trono Over di Uomini e donne. L’ultimo appuntamento si è concluso con la discussione tra Noel e Armando [VIDEO] e l’ingresso in studio di quest’ultimo. Come andrà a finire la vicenda?

Intanto ieri abbiamo potuto assistere al ritorno nel parterre femminile di Ida [VIDEO]; dopo l’esperienza a Temptation Island e la rottura con Riccardo (presente anche lui nel parterre maschile) la dama è pronta per rimettersi in gioco.

La prima parte della puntata è stata dedicata, come sempre, a Gemma Galgani. Dopo la rottura con Rocco, la dama torinese ha iniziato la conoscenza con Marcello; anche se le cose non stanno proseguendo nel migliore dei modi, visto che lei non è concorde con il concetto di “amore” espresso dal cavaliere e quest’ultimo non prova alcuna attrazione fisica per la Galgani.

Anticipazioni Uomini e Donne - puntata 29 gennaio 2019

Nell’appuntamento odierno, oltre al proseguito della storia tra Noel e Armando, avremo tra le protagoniste Angela di Iorio. Come gli aficionados sapranno, la dama aveva deciso lasciare il programma a causa delle accuse, a lei rivolte, da Tina Cipollari e Gianni Sperti, Vedremo cosa succederà.

Intanto, come annuncia la pagina Instagram del programma, assisteremo anche a una discussione tra Pamela, Riccardo e Stefano.

Per non perdervi nemmeno un dettaglio della puntata, seguite il racconto a partire dalle 14.45 qui su Blasting News.