Durante la scorsa puntata di Ora o Mai più, il programma condotto da Amadeus, è nata una vera e propria polemica. Nonostante stia per andare in scena una nuova puntata dello show, sembra non placarsi il clamore mediatico intorno alla vicenda. Scialpi, dopo lo scontro avvenuto in diretta con Ornella Vanoni, nelle ultime ore ha continuato ad attaccare sui social la cantante e giudice del programma.

Per capire cosa ha portato il noto cantante a scagliarsi contro la Vanoni bisogna andare indietro di qualche esibizione nel programma.

Durante il duetto di Amedeo Minghi e Annalisa Minetti, [VIDEO] infatti, Donatella Rettore, Red Canzian e Ornella Vanoni hanno criticato il testo di Vattene amore. L'affondo è arrivato proprio dalla Vanoni che ha definito il "trottolino amoroso" una canzone per bambini piuttosto che per adulti.

Dopo quel duetto, sul palconiscenico di Ora o Mai più [VIDEO] è salito Scialpi con Donatella Milani per esibirsi sulle note di Rocking Rolling. Al termine dell'esibizione il giudizio di Ornella Vanoni è stato ancora una volta discutibile. La cantante, piuttosto che soffermarsi sulla performance ha criticato il look dell'ospite: "Ti do sei perché sei vittima. Vittima di un signore vestito così". Certo il look di Scialpi era abbastanza eccentrico, ma non si trattava di un programma di moda.

Scialpi contro il programma di Amadeus: l'affondo alla Vanoni e Canzian

Dopo le polemiche nate al termine dell'esibizione di Scialpi a Ora o Mai più, il cantante ha espresso il suo malcontento sui social. Prima ha attaccato duramente il programma condotto da Amadeus definendolo brutto in quanto non riesce a tenere a bada alcuni giudici, in seguito ha preso di mira proprio Ornella Vanoni. A lei è andato più di un insulto, su Twitter il cantante l'ha definita "Mummia".

Su Instagram invece ha rincarato la dose: "Dedicato alla mummia della Vanoni, sei troppo vecchia per capire. Ritirati". Infine Scialpi dopo aver intonato la canzone su Facebook, ha criticato anche la Piccola Ketty cantanta dai Pooh e Red Canzian.

'Trottolino amoroso': l'hashtag sui social diventa virale

I commenti di Ornella Vanoni, Donatella Rettore e Red Canzian nei confronti della canzone Vattene Amore cantanta da Amedeo Minghi non sono affatti piaciuti al popolo del web. In seguito alle critiche ricevute da parte dei tre giudici, sui social l'hashtag "Siamo tutti Trottolino Amoroso" è diventato virale. Lo stesso Minghi, terminata la puntata, ha postato sui social un video polemico.