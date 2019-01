Annuncio

La soap opera Il Paradiso delle Signore ha recentemente festeggiato il traguardo delle cento puntate e continua a regalarci nuovi colpi di scena, capaci di sorprendere lo spettatore ponendo l'attenzione in particolare sul personaggio di Riccardo, attualmente quello più tormentato. Gli spoiler degli episodi [VIDEO] che andranno in onda da lunedì 4 fino a venerdì 8 febbraio svelano che la situazione del giovane Guarnieri sarà disperata in quanto il figlio di Umberto si troverà alla villa in preda alle sue inquietudini per avere mandato a monte il matrimonio con Nicoletta, la donna della sua vita.

I due innamorati avevano superato anche i contrasti tra le rispettive famiglie, ma il tradimento di Riccardo ha costretto la primogenita di Luciano a fuggire dall'altare.

Inoltre Riccardo non riesce a costruire un buon rapporto con il genitore, che non dà fiducia alle idee lavorative del figlio.

In riferimento a questa situazione sembra convincente la tesi di Adelaide, secondo la quale il giovane sarebbe stato assunto per gli interessi del genitore. Inoltre vedremo come proseguirà a gonfie vele il piano di Luca e Andreina, che ottengono i primi frutti in quanto Umberto decide di invitare la Mandelli a una cena romantica provocando la rabbia di Adelaide.

La disperazione di Riccardo

Nel frattempo Silvia ha un incontro casuale con Riccardo, rendendosi conto di quanto il ragazzo sia disperato, ma non sa in che modo aiutare il figlio di Umberto. La donna torna a casa e parla della situazione al marito, con l'intento di convincere Nicoletta a concedergli una seconda possibilità, ma la ragazza non ha intenzione di dare ascolto alle parole dei genitori. I fratelli Amato continuano a essere in contrasto dopo quanto successo con Elena, mentre Agnese vive un momento difficile e vorrebbe aiutare Tina che non ha intenzione di rinunciare alla passione per il canto.

La giovane donna, dopo la fine del rapporto lavorativo con Recalcati, si mette alla ricerca di un maestro che possa essere all'altezza dell'uomo.

Vittorio e il progetto della vendita

Intanto al Paradiso delle Signore Vittorio ha un progetto che può avviare la vendita per corrispondenza, [VIDEO]mentre Marta e Umberto si preparano a mettere al corrente della situazione Umberto. Tina, dal canto suo, rimane scontenta del nuovo insegnante di canto e Federico è preoccupato per lo stato d'animo della sorella. Il Cattaneo decide di invitare a casa le Veneri per seguire la manifestazione canora del Festival di Sanremo. Infine, la scelta di Marta di assumere Riccardo aumenta le distanze con Vittorio.