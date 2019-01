Annuncio

Annuncio

Elia Fongaro in questi giorni è stato piuttosto assente sul suo profilo social. Nell’ultima diretta però ha messo in apprensione i suoi fan per alcune dichiarazioni rilasciate.

In questi giorni a Milano è andata in scena la settimana della moda e l’ex gieffino ha partecipato alle sfilate. In realtà la sua presenza non è stata in qualità di modello, ma per altri progetti di lavoro. Lo stesso Elia infatti, ha dichiarato di voler smettere di sfilare in passerella ma di dedicarsi solamente a delle campagne pubblicitarie e servizi fotografici.

Leggi anche Francesco Chiofalo avrebbe preso in giro tutti: sapeva del tumore già da un anno

Conclusa l’esperienza alla Fashion Week il vicentino si è intrattenuto per circa mezz’ora in una diretta Instagram con i suoi fan. Al suo indirizzo sono arrivate tantissime domande riguardanti la relazione [VIDEO] con Jane Alexander, ma da Fongaro non è arrivata nessuna risposta.

Advertisement

In merito alla sua compagnia ha solo confessato di essere dispiaciuto per non aver preso parte ad una cena romana in compagnia di Benedetta Mazza, Stefano Sala, Jane e altri ex concorrente dell’ultima edizione del GF Vip.

Durante la diretta Elia oltre a parlare del suo addio alle passerella, ha confessato di aver preso una decisone molto difficile. Per questo che i fan non sentendo menzionata l’attrice italo-anglosassone hanno pensato ad una crisi tra i due.

Elia Fongaro lascia Milano

Elia Fongaro attraverso la diretta Instagram ha reso noto ai suoi fan di aver preso una decisione molto difficile [VIDEO] per il suo futuro. L’ex gieffino ha dichiarato che dopo 8 anni vissuti a Milano lascerà il capoluogo meneghino. Dove si trasferirà il modello non è dovuto saperlo, ma molti hanno già fantasticato una convivenza proprio con Jane Alexander.

Advertisement

Fongaro infatti lascerà la Lombardia per scendere a Roma, ma non si sa se lo farà per coronare il suo sogno d’amore con l’attrice inglese ed il figlio della donna.

Jane Alexander replica ad un hater

Jane Alexander è sempre molto attiva sui social. Dopo aver pubblicato una foto mentre si gode un po’ di relax a bordo piscina, l’attrice ha deciso di replicare ad un hater. La donna in questione ha espresso più volte il suo commento negativo sotto lo scatto di Jane, così l’ex gieffina ha replicato anche in modo piuttosto stizzita: “Tesoro io non vedo quale sia il tuo problema. Hai esposto il tuo commento per tre volte di seguito sotto lo stesso post, dovresti essere soddisfatta no?! Quante altre volte devi dire che non sono più bella come dieci anni fa? Non è che se lo dici più volte, torno ad esserlo.”