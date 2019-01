Annuncio

Da poco è uscito il nuovo libro autobiografico di Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi si è reso protagonista di una inaspettata dichiarazione d'amore per Belen Rodriguez. Fabrizio, infatti, ha raccontato di essere ancora innamorato di lei e di aver fallito poiché desiderava costruire una famiglia con la showgirl.

L'inaspettata dichiarazione d'amore alla Rodriguez

Fabrizio Corona è ritornato a far parlare di sé. Dopo un po' di giorni di assenza, l'ex paparazzo è tornato prepotentemente ad occupare lo scenario del Gossip con uno scoop senza precedenti.

Il settimanale di Alfonso Signorini 'Chi' ha portato alla luce, in modo esclusivo, un trafiletto molto importante e significativo del suo libro autobiografico intitolato: 'Non mi avete fatto niente'.

All'interno del libro, Corona ha ripercorso alcune tappe fondamentali della sua vita, sia professionale che sentimentale. Naturalmente, non ha potuto fare a meno di tirare in ballo la sua ex Belen Rodriguez [VIDEO]. L'ex paparazzo ha svelato di essere sempre stato innamorato di Belen. La loro storia, secondo la sua versione dei fatti, è finita a causa di un 'destino bastardo' che li ha forzatamente allontanati a tutti i costi.

L'inaspettata dichiarazione d'amore fatta alla Rodriguez nasconde un velo di malinconia. Corona, infatti, ha svelato di aver fallito uno degli obiettivi più importanti della sua vita, ovvero quello di sposare Belen e dare luogo ad una splendida famiglia insieme. Fabrizio ha confessato di nutrire tutt'ora una fortissima attrazione per la Rodriguez. 'So cosa provo ogni volta che guardo i suoi occhi, cosa prova lei ogni volta che guarda i miei': Questa una piccola frase tratta dal libro di Corona.

Fabrizio Corona parla anche di Silvia Provvedi

Insomma, parole sicuramente colme di significato e decisamente troppo impegnative. Come prenderà Belen Rodriguez l'inaspettata dichiarazione d'amore ricevuta dal suo ex? Al momento, la ragazza non si è espressa e non resta che attendere per scoprire se deciderà di farlo.

Nel frattempo, Corona ha ripercorso la sua vita sentimentale, citando anche la storia con Silvia Provvedi, lasciata da lui stesso in seguito ad un tradimento, La ragazza gli è stata accanto in uno dei momenti più difficili di Corona, uno tra i Processi più lunghi e difficili subiti. Nonostante tutto, però, con lei non è mai scattato quello che è scattato con Belen Rodriguez. [VIDEO]