Armando e Noel sono i protagonisti di un nuovo scandalo a Uomini e donne che questa volta riguarda il trono over. Stando alle anticipazioni sulle registrazioni di inizio anno, i due sarebbero stati esclusi dal dating-show di Maria De Filippi a causa dei dubbi riguardanti l'autenticità della loro relazione. In una delle prossime puntate che vedremo in onda su canale 5 a partire dalle 14,40, scopriremo infatti che Armando e Noel si frequentavano al di fuori degli studi televisivi, tenendo tutto nascosto.

Da qui il dubbio se i due verranno cacciati definitivamente da Uomini e donne dopo la clamorosa rivelazione .

U&D, trono over: Armando svela la tresca con Noel

Stando a quanto riportato dalle anticipazioni sulla registrazione del trono over di inizio gennaio, Armando Incarnato si è presentato in puntata confessando la verità sulla tresca con Noel. Una confessione che ha lasciato tutti a bocca aperta, anche se già da diverse settimane Gianni Sperti aveva insinuato il dubbio che i due si stessero frequentando di nascosto.

Dubbio che è diventato realtà dopo che Armando ha mandato alla redazione un Rvm in cui racconta tutta la verità sulla frequentazione con Noel Formica e che è stato mandato in onda prima dell'ingresso del cavaliere nello studio. Ma non è tutto perché Incarnato sembra far ricadere la colpa verso la donna rea, a suo dire, di aver voluto tenere nascosta la loro frequentazione in quanto avrebbe anche un'altra relazione con uomo estraneo al contesto televisivo.

Armando e Noel cacciati da Uomini e donne?

Un vero e proprio giallo quello dei due protagonisti del trono over che, a quanto sembra, si vedevano in gran segreto sia a Pescara da lei che a Napoli da lui. Entrambi come ci rivelano le anticipazioni su quanto vedremo nei prossimi giorni, non stati più invitati dalla redazione di Uomini e donne a partecipare al programma e non è chiaro se Armando abbia volutamente svelato la tresca per poter rientrare nel dating show di Maria De Filippi.

Sta di fatto che nelle prossime puntate del trono over assisteremo al mea culpa di Armando con tanto di scuse alla conduttrice, alla redazione e a tutti quelli che lavorano dietro le quinte della trasmissione; da quanto sappiamo inoltre, pare che il cavaliere al termine di tutto ciò si sia seduto di nuovo nel parterre maschile. Solo con le anticipazioni sulle prossime registrazioni del trono over sapremo come sarà andata a finire e se Armando avrà di nuovo la possibilità di ritornare a far parte di Uomini e donne o se entrambi verranno cacciati definitivamente.