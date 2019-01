Annuncio

Annuncio

Elisa Isoardi e Matteo Salvini continuano a essere al centro dell'attenzione mediatica. Hanno fatto molto parlare di sé [VIDEO] a causa della fine della loro relazione e del possibile ritorno di fiamma. A distanza di un po' di tempo però è arrivata la risposta di Elisa Isoardi che, intervistata dal settimanale Oggi, ha deciso di mettersi a nudo, rivelando dei particolari inediti in merito alla relazione avuta con il Vicepresidente del Consiglio: "Quella con Salvini è la storia più importante mai avuta".

La fine della storia con Matteo Salvini

Elisa Isoardi, attualmente conduttrice de La prova del cuoco, sta dando filo da torcere ai media. Su internet infatti si parla ancora molto della fine della storia con Matteo Salvini. Di recente però sono trapelate alcune indiscrezioni in merito ad un ipotetico ritorno di fiamma [VIDEO], situazione che tuttavia pare sia stata smentita dalla diretta interessata.

Advertisement

La Isoardi infatti ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi, in cui ha fatto delle confessioni inaspettate in merito al suo ex. La donna ha detto: "Quella con Salvini è la storia più importante mai avuta". A quanto pare però le cose tra i due sono finite e ognuno sta andando per la sua strada. Il giornalista poi le ha chiesto quando si capisce che una storia è finita e la Isoardi ha risposto di non saperlo: "Forse con il tempo, la parola fine è stata posta da un bel po".

Elisa Isoardi ricorda i momenti più belli vissuti al fianco del Vicepresidente del Consiglio

Insomma pare che non ci sia proprio nessun ritorno di fiamma tra la conduttrice e il Vicepresidente del Consiglio. Ad ogni modo, la Isoardi ha voluto ricordare i momenti belli trascorsi accanto al suo ex, come quello racchiuso all'interno di una foto in particolare, pubblicata sui social tempo fa.

Advertisement

La foto in questione è quella in cui i due appaiono sul letto. Quello scatto ha generato molto scalpore e allusioni piccanti. Elisa allora è voluta intervenire in merito, spiegando come non ci fosse nulla di scandaloso in quello scatto, dal momento che racchiude solo l'essenza di un momento bellissimo condiviso dai due ex fidanzati.

La conduttrice Rai infine ha concluso spendendo qualche parola in merito alla Prova del cuoco e ha detto di essere molto impegnata con il programma, nel tentativo di risollevare gli ascolti. Ad ogni modo, non rinuncerebbe alla proposta di condurre La Vita in diretta. Molto dipenderà da come continuerà a gestire il ruolo che, per tanti anni, è appartenuto ad Antonella Clerici.