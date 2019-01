Annuncio

Elisa Isoardi e Matteo Salvini sono al centro di una polemica infinita. Dopo aver annunciato la loro separazione è scoppiato il caos. I rumors hanno iniziato a susseguirsi fino ad arrivare alle ultime indiscrezioni, secondo le quali i due sarebbero finalmente tornati insieme. Secondo alcune fonti, Matteo ed Elisa non si sarebbero mai lasciati [VIDEO]veramente. Ad ogni modo, i diretti interessati non si sono ancora espressi in merito. L'opinionista Alfonso Signorini, però, ha sganciato una bomba ed ha rivelato che Elisa Isoardi non vorrebbe più Matteo Salvini. Quest'ultimo, inoltre avrebbe scambiato dei messaggi su Instagram con la showgirl Francesca Cipriani.

Alfonso Signorini svela che Elisa Isoardi non vorrebbe più stare con Salvini

La storia tra la Isoardi e Salvini sembra essere la storia infinita.

Dopo tantissime voci sul loro conto e svariati tira e molla, sembrava che i due si fossero riappacificati: la conduttrice de "La Prova del cuoco", [VIDEO] però, sembra mostrare ancora delle titubanze.

Questo sembra essere il pensiero dell'opinionista Alfonso Signorini, il quale ha rivelato: "Lei è in crisi, non vuole tornare. Lui la segue sempre". Queste affermazioni nasconderebbero un ennesimo scoop. Ovvero, quello secondo cui Elisa Isoardi non vorrebbe più stare con il vice-premier nonostante le sue insistenze.

Ad ogni modo, la protagonista della vicenda ha voluto esortare tutto il suo pubblico a trattare con maggiore delicatezza la vicenda. La conduttrice si è mostrata stanca delle continue illazioni da parte di terzi, dal momento che non si è mai espressa in merito alla sua vita privata. In un post sui social ha, infatti, scritto: "Le interpretazioni di terzi sono lesive della mia dignità e privacy":

Matteo Salvini e i messaggi su Instagram con Francesca Cipriani

Matteo Salvini, intanto, pare stia dando delle "attenzioni" alla soubrette Francesca Cipriani. Quest'ultima ha rivelato di essersi scambiata dei messaggi con il Ministro degli interni: "Gli scrivo gnam gnam, che buono, sotto le foto di cibi e lui risponde con delle cose carine".

Dopo tali affermazioni, alla Cipriani è stato chiesto se fosse interessata a Salvini e lei ha risposto che nutre molta stima nei suoi confronti aggiungendo tuttavia che i due non hanno mai avuto il piacere di conoscersi dal vivo. In considerazione di ciò la Cipriani, che di Salvini ha comunque detto di trovarlo 'un vero uomo' così come riportato da Il Fatto Quotidiano, non può sapere se prova una reale attrazione, di certo le sembra che il vice premier abbia un certo fascino.