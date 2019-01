Annuncio

Nelle scorse ore sono state registrate alcune delle tante sfide che erano in programma questa settimana [VIDEO] ad Amici 18: il "Vicolo delle News" fa sapere che due allievi hanno perso e sono stati costretti a lasciare la scuola. Se i cantanti Daniel e Ahlana non sono riusciti a battere i loro avversari, pare sia andata meglio ad Alessandro Casillo e ad alcuni suoi colleghi, usciti vincenti dai confronti con talenti esterni. La classe di Amici, però, ha subito un ulteriore stravolgimento in queste ore: Tish e Giordana si sono spostate una al posto dell'altra a capo delle squadre per volere della produzione: il motivo sarebbe da ricercare nell'incompatibilità caratteriale tra l'interprete dai capelli rossi e il tenore Alberto.

Daniel e Ahlana perdono la sfida e lasciano la scuola di Amici

Martedì 29 gennaio sono state registrate alcune delle sfide che Rudy Zerbi ha imposto a tutta la classe di Amici 18; il blog "Vicolo delle News" fa sapere che due allievi della scuola non sono riusciti a vincere il confronto con i loro avversari, perciò hanno dovuto lasciare il banco.

Stando alle anticipazioni che circolano in rete, sarebbero i cantanti Daniel e Ahlana ad essere stati battuti da talenti esterni al programma, dei quali ancora non si conoscono i nomi.

Le informazioni che trapelano sulle sfide che presto vedremo in Tv, sono centellinate perché sono state registrate "a porte chiuse", cioè senza pubblico in studio; alcuni siti, però, affermano con certezza che sono solo due i ragazzi che non sono stati sconfitti, per tutti gli altri sarebbe andata bene.

Alessandro Casillo e la maggior parte dei suoi colleghi [VIDEO], dunque, avrebbero avuto la meglio nei confronti con aspiranti allievi e sarebbero riusciti a tenersi stretto il posto nella scuola.

Sempre "Vicolo delle news", inoltre, fa sapere che le sfide di Mowgly e Jefeo non ci sarebbero ancora state: pare che a loro toccherà venerdì prossimo, cioè quando sarà registrato lo speciale di Amici che sarà trasmesso su Canale 5 sabato 2 febbraio.

Tish e Giordana cambiano squadra per 'colpa' di Alberto

Oltre all'eliminazione di Daniel e Ahlana, nelle ultime ore c'è stato un altro importante cambiamento nella scuola di Amici: durante il daytime trasmesso su Canale 5 il 29 gennaio, il pubblico ha scoperto che la produzione ha modificato le due squadre per un motivo molto particolare.

Tish e Giordana, rispettivamente capitani di "Sparta" e "Atene", hanno preso una il posto dell'altra; questo improvviso cambio di ruoli, è stato deciso dagli autori del talent show per l'insorgere di un'irrimediabile incomprensione tra due membri dello stesso team.

"Vista l'incompatibilità caratteriale che è venuta fuori tra Tish e Alberto, la produzione ha deciso di effettuare un cambio squadra tra Tish e Giordana"- con queste parole i fan del programma hanno appreso l'ultima novità che riguarda alcuni protagonisti della classe.

L'iniziale simpatia che sembrava essere nata tra la cantante dai capelli rossi e il tenore, dunque, è sfociata in un rapporto a tal punto conflittuale da spingere chi lavora dietro le quinte a separarli, evitando così la possibilità che gli vengano assegnati dei duetti da preparare per le prossime puntate.