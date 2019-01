Annuncio

Beautiful continua ad andare in onda sette giorni su sette [VIDEO], grazie alla nuova puntata della domenica pomeriggio oltre che all'appuntamento del sabato, prima di Amici. Le trame relative al periodo compreso tra il 14 e il 19 gennaio segnalano importanti sviluppi nelle indagini sul tentato omicidio ai danni di Bill Spencer: nonostante il magnate, al suo risveglio, abbia fatto il nome di Ridge, il detective Sanchez continuerà ad indagare sull'accaduto per capire se davvero i suoi ricordi siano reali.

Nel frattempo, Liam sarà più che mai convinto di essere il colpevole del delitto e deciderà di confrontarsi con il padre per ammettere il proprio coinvolgimento. Ma la reazione dello Spencer sarà diversa dal previsto...

Nel frattempo, Steffy continuerà a lottare per riportare il padre in libertà mentre Hope sarà al fianco dell'ex marito in questo momento difficile.

Beautiful anticipazioni: Liam si confronta con Bill

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Beautiful delle puntate di metà gennaio, Liam sarà molto provato dopo avere rivissuto nella sua mente le scene del tentato omicidio di Bill. Hope lo sosterrà e, temendo che l'ex marito possa finire in carcere per molti anni, gli confesserà di non avere mai smesso di amarlo. Nel frattempo, però, le indagini sul delitto proseguiranno e il detective Sanchez si recherà nuovamente in ospedale per interrogare Bill. A suo dire, l'uomo potrebbe avere dei falsi ricordi sulla notte in cui qualcuno gli ha sparato e avere così mandato in carcere la persona sbagliata.

In clinica sopraggiungerà anche Liam insieme a Hope e qui avrà luogo il confronto decisivo con Bill: Liam ammetterà di avergli sparato, a causa della rabbia provata dopo la scoperta della proposta di matrimonio a Steffy.

Padre e figlio si scambieranno reciproche accuse e proprio in quel momento irromperà nella stanza il detective Sanchez. Quest'ultimo chiederà al malato se davvero ricordi il volto del suo attentatore. Per non denunciare il figlio, Bill ammetterà di essere stato di spalle al momento dello sparo e di non essere certo dell'identità dell'assassino. Preciserà soltanto di avere visto un'ombra che gli ha fatto pensare ad un uomo.

Trame Beautiful: Ridge viene rilasciato

Le anticipazioni di Beautiful sulle puntate in onda su Canale 5 dal 14 al 19 gennaio confermano le buone notizie per Liam. Nonostante lui abbia ammesso le sue colpe con il padre, quest'ultimo deciderà di non denunciarlo. Le parole del magnate, che era di spalle al momento del delitto, permetteranno anche a Ridge di vedere cadute le accuse nei suoi confronti.

Lo stilista verrà rilasciato, dato che Bill non formalizzerà la denuncia, e potrà fare ritorno a casa dove verrà accolto dall'affetto dei suoi cari. Steffy e Brooke faticheranno a trattenere l'entusiasmo davanti a tale buona notizia e alla Forrester si festeggerà per lo scampato pericolo. Sarà dunque tutto da rifare e i nomi dei sospettati continueranno a rimbalzare nelle ipotesi del detective oltre che degli altri membri delle famiglie Forrester, Logan e Spencer. Tutti continueranno a sospettare di tutti [VIDEO], in attesa che una clamoroso ritorno confermi che a Beautiful non bisogna mai dare nulla per scontato.