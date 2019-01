Annuncio

Il giorno dell'intervento sembra ormai lontano e Francesco Chiofalo sta cercando piano piano di riprendere in mano la sua vita. Ovviamente le sue condizioni fisiche non sono delle migliori. Ha ancora grossi problemi motori e psicologici, ma sta lottando senza sosta per tornare alla sua vita di sempre. I fan sono molto curiosi [VIDEO]di sapere le evoluzioni delle sue condizioni e, pertanto, lo tempestano di domande e curiosità a cui il ragazzo risponde senza problemi. Nel mettersi a nudo, Francesco ha confessato anche il suo più grande desiderio: "Voglio diventare padre".

La rivelazione ha, naturalmente, spiazzato tutti.

Chiofalo si mette a nudo e rivela il suo stato di salute ai fan

I fan sono stati davvero tanto in apprensione per Francesco Chiofalo.

Il ragazzo è stato operato a causa di un tumore al cervello ed è in attesa dei risultati degli esami istologici per appurare la natura, molto probabilmente, benigna della sua patologia. Nel frattempo si sta sottoponendo ad esercizi di riabilitazione molto difficili e snervanti. Ad ogni modo, Chiofalo sta davvero mettendo molto impegno, lottando con le unghie e con i denti per tornare alla vita che ha lasciato prima di scoprire la terribile malattia. Francesco spera di riprendersi presto [VIDEO]e di tornare ad allenarsi per tenere in forma il fisico che ha curato con anni di palestra. Ha perso 13 kg, ma sta provando a rimettersi in forze e, un passo per volta, ci sta riuscendo.

Il dolore per tutto quello che ha vissuto è ancora molto forte, ma più forte è la voglia di vivere la sua vita facendo tutte quelle cose che non ha ancora avuto la gioia di fare.

I fan gli hanno posto svariate domande, alle quali il ragazzo ha risposto senza problemi e, nel commentare le sue condizioni fisiche e mentali, Francesco si è anche lasciato scappare una confessione molto intima.

Francesco vuole diventare padre: la confessione che commuove tutti

Chiofalo, infatti, ha svelato di avere voglia di diventare padre. Ha detto che quest'anno compirà 30 anni, pertanto inizia a sentire la voglia di un figlio. La confessione del suo desiderio ha lasciato tutti senza parole e i fan, naturalmente, non possono far altro che augurargli tutto il bene di questo mondo.

In merito alla vistosa cicatrice, infine, ha detto che, molto probabilmente, se si farà crescere i capelli verrà coperta, anche se, ad oggi, la gioia di aver superato un intervento così difficile la rende invisibile ai suoi occhi.