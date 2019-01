Annuncio

Annuncio

Lo show di Canale 5 intitolato 55 Passi nel Sole per omaggiare la carriera artistica di Albano Carrisi ha fatto registrare una vera e propria impennata di ascolti. Per Mediaset finalmente è arrivata la rivincita grazie ai risultati ottenuti dopo il grande e doppio flop della Dottoressa Giò e di Adrian. Basta guardare in rete e nel mondo dei social per capire che all'indomani della prima delle due serate non si parla di altro. Nonostante sia stato tutto perfetto, sui social alcuni fan di Loredana Lecciso in queste ore stanno montando una vera e propria polemica.

L'assenza dell'ex compagna del cantante pugliese per alcuni è stata molto pesante e vistosa.

Al Leone di Cellino San Marco alcuni utenti hanno rimproverato il fatto che Al Bano da tempo dichiara di aver costruito una grande famiglia allargata.

Advertisement

Da quello che si è visto nella prima puntata dello show, però non sembra affatto così. Loredana Lecciso ha condiviso 18 anni al fianco del cantante e dalla loro relazione sono nati due figli: Jasmine e Albano junior detto Bido. Proprio per questo allora alcuni fan della showgirl leccese in queste ore si stanno chiedendo perché la donna sia stata estromessa. Della Lecciso e dei suoi due pargoli non c'è stata nessuna traccia [VIDEO], neanche tra i presenti del pubblico. Allora perché dire che è stata riunita tutta la famiglia se c'era solo una parte di quello che ha costruito Al Bano in questi anni.

Fan della Lecciso contro Romina Power

Pochi giorni prima della messa in onda di 55 Passi nel Sole il settimanale Spy aveva ipotizzato che la presenza di Loredana Lecciso nello show fosse stata estromessa per mano di Romina Power, tanto da parlare di una presunta clausola nel contratto.

Advertisement

I migliori video del giorno

Al momento queste però sono solo delle voci infondate, nonostante le critiche da parte di alcuni fan della Lecciso. Per capire qualcosa in più bisognerà attendere anche la seconda serata, in onda su Canale 5 il prossimo mercoledì 30 gennaio.

Fabrizio Moro dimentica il testo della canzone

Lo show dedicato ad Al Bano è stato davvero un tripudio di gioia, lacrime ed emozioni. Al fianco del cantante oltre alla Power sono saliti sul palcoscenico tantissimi ospiti: Lino Banfi, Pippo Baudo, J-Ax, Alex Britti, Toto Cotugno, i Ricchi e Poveri, Pupo e Fabrizio Moro. Proprio in merito a quest'ultimo durante la perfomance di Portami Via c'è stato un piccolo problema. Il cantautore romano ha dimenticato alcune parti del testo, per poi spiegare che è stata colpa dell'emozione. In seguito il discorso di Fabrizio ha fatto commuovere tutti i presenti in studio.