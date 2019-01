Annuncio

Le anticipazioni della puntata registrata il 26 gennaio scorso riportano succulenti novità [VIDEO] relative al Trono Classico di Uomini e donne. Maria De Filippi ha innanzitutto presentato il nuovo tronista, Andrea Zelletta, un bel ragazzo di 25 anni originario di Taranto che lavora come modello. Il giovane, una volta entrato in studio, ha attirato su di sé subito le attenzioni di Tina Cipollari e, allo stesso tempo, anche di Claudia Dionigi (corteggiatrice di Lorenzo) si è dimostrata piuttosto interessata a lui, infatti già lo seguiva su Instagram.

Nel corso della registrazione entrambi hanno ballato due volte, e questa situazione non è affatto piaciuta a Riccardi.

Giulia Cavaglià, invece, in esterna ha dedicato una bella lettera al tronista milanese, esternando i sentimenti che prova per lui per non avere alcun rimpianto.

Lorenzo non è riuscito a trattenere la sua emozione, infatti aveva gli occhi lucidi, mentre Claudia è apparsa piuttosto demotivata e rassegnata, convinta che non sarà lei la scelta di Riccardi.

In effetti il tronista 22enne, in un'intervista rilasciata a "Uomini e Donne Magazine", ha confessato di essere ancora piuttosto confuso in vista della scelta, temendo di optare per la persona sbagliata. Intanto, al momento il pubblico sostiene che, qualora non fosse lei la prescelta da Lorenzo, Claudia Dionigi possa finire nel parterre di corteggiatrici di Andrea Zelletta.

Giulia Cavaglià confessa i suoi sentimenti a Lorenzo Riccardi

Giulia Cavaglià, dopo aver abbandonato lo studio nella scorsa puntata in seguito alla finta scelta di Lorenzo Riccardi, ha deciso di tornare per non avere rimpianti [VIDEO].

La ragazza, infatti, ha scritto al 22enne una lettera in cui ha confessato di aver provato fin da subito un forte sentimento per lui e, durante l'esterna, lo ha accolto in una stanza addobbata per l'occasione con le loro fotografie e una scritta: "Vuoi essere la mia felicità?". Lorenzo è rimasto indubbiamente spiazzato da questa romantica sorpresa e, anche in studio, rivedendo le immagini è apparso visibilmente commosso ed emozionato.

Allo stesso tempo, collegandosi proprio al gesto di Giulia, Riccardi ha criticato l'atteggiamento di Claudia Dionigi, sottolineando che al contrario della rivale non sta facendo nulla. La ragazza però ha spiegato che il suo non è disinteresse, ma stanchezza e rassegnazione, avendo già fatto tutto quel che poteva per conquistare il tronista milanese.

Claudia Dionigi balla con il nuovo tronista

L'esterna tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi è stato un misto di ironia e romanticismo. Il giovane, infatti, ha voluto scherzare sul ballo precedente che la corteggiatrice si era concessa con Ivan, indossando una finta tartaruga di addominali e lasciando che Claudia sfoggiasse un abito nero e una parrucca in stile Raffaella Carrà.

I due si sono divertiti tra balli e risate, prima di un chiarimento sfociato poi in un tenero bacio.

Nonostante ciò, al rientro in studio la tensione è nuovamente salita alle stelle. Claudia, forse per stuzzicare Lorenzo, ha apprezzato il nuovo tronista con cui ha deciso di ballare per ben due volte. Riccardi è stato tutto il tempo ad osservarla, ricordandole che il tempo ormai è scaduto e che che deve comportarsi bene.

Ad ogni modo, questa scenata di gelosia fa sì che non si possa escludere a priori che Lorenzo Riccardi possa scegliere Claudia, anche se al momento Giulia sembra in vantaggio nelle preferenze del tronista. In questi anni, però, Uomini e Donne ha abituato il suo pubblico a non dare nulla per scontato e che le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Ricordiamo che le puntate relative alle scelte andranno in onda in prima serata a partire dal 15 febbraio.