Annuncio

Annuncio

Eva Henger è stata querelata da Francesco Monte sul caso canna-gate scoppiato durante la scorsa edizione dell'Isola dei Famosi. I telespettatori hanno appreso la notizia in diretta a "Domenica Live", dove Barbara D'Urso è stata anche protagonista di un botta e risposta [VIDEO]con l'ex attrice a luci rosse.

Di recente, proprio la Henger ha rilasciato un'intervista al settimanale "Oggi", nella quale ha affermato di essere pronta a denunciare a sua volta l'attore pugliese, e di essersi recata all'ambasciata dell'Honduras proprio per questo motivo.

Eva Henger dichiara: 'Sono sicurissima che verrò assolta'

Alla rivista "Oggi", nel numero in uscita il 31 gennaio, l'ex naufraga ha dichiarato che andrà in fondo alla questione [VIDEO] e che molto probabilmente denuncerà a sua volta Monte.

Advertisement

Inoltre ha ribadito di aver detto sempre la verità e di aver rispettato il contratto stilato con la produzione dell'Isola dei Famosi, nel quale era presente l'obbligo per tutti i concorrenti di riportare eventuali irregolarità. Di conseguenza, Eva Henger si è detta certa che verrà assolta dalle accuse mosse contro di lei da Francesco Monte perché non sussiste alcuna diffamazione.

Nel frattempo la conduttrice ungherese è pronta ad andare al contrattacco, essendosi recata presso l'ambasciata dell'Honduras per raccogliere informazioni, avendo tutte le intenzioni di contro-denunciare Monte. L'ex attrice ha affermato che nel Paese dell'America Centrale non vige alcuna prescrizione, dunque potrà adire le vie legali anche se è già passato ormai un anno dal presunto caso canna-gate.

Su Monte potrebbe indagare anche la polizia internazionale

Eva Henger ha evidenziato che: "Su Francesco Monte potrebbe indagare la polizia dell’Honduras e la polizia internazionale".

Advertisement

L'ex naufraga vorrebbe basare la sua controdenuncia sui rischi che lei stessa - e tutti gli altri concorrenti - avrebbero corso per i presunti comportamenti scorretti tenuti dall'ex tronista di Uomini e Donne.

Inoltre, nei giorni precedenti, la 46enne ungherese aveva anche parlato della scadenza del suo contratto con Magnolia, che le ha consentito di agire con maggiore libertà e di poter raccontare tutto. A tal proposito, proprio nell'intervista ad "Oggi", non ha escluso che possa denunciare anche la casa di produzione dell'Isola dei Famosi, dicendo di avere a suo favore "diversi argomenti".

Infine ha ricordato che l'accusa di diffamazione mossa dai legali di Monte si fonda esclusivamente sulla sua partecipazione a "Domenica Live" quando, in realtà, la Henger è stata ospite anche di altri programmi come "Verissimo" per raccontare la sua verità, per non parlare delle testimonianze fornite da "Striscia la Notizia".