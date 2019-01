Annuncio

Vogliono dimostrare la validità delle loro teorie organizzando una crociera fino al confine del mondo: l'Antartide; sono i terrapiattisti: persone convinte che la Terra non sia sferica ma piatta [VIDEO]. L'idea è nata negli Stati Uniti e sono iniziati i preparativi per l'organizzazione del viaggio. Sicuramente non sarà alla portata di tutti, essendo previsto l'utilizzo di una nave extralusso.

Il viaggio della verità

La Flat Earth International Conference, gruppo di complottisti terrapiattisti americani, ha deciso di dimostrare la veridicità della teoria della Terra piatta organizzando un viaggio fino in Antartide.

Per i terrapiattisti, infatti, l'Antartide rappresenta il confine del mondo: una grande massa di ghiaccio che circonda l'intero pianeta Terra e che funge da muro, da barriera che ci protegge, permettendoci di non cadere giù.

Una nave da crociera, extralusso, salperà per un viaggio "unico, avventuroso", senza usare il gps, o altri strumenti di navigazione perché i terrapiattisti non credono, tra le altre cose, in questa tecnologia e nei satelliti. La partenza della nave è prevista per il 2020.

Le convinzioni dei terrapiattisti

La teoria della Terra piatta conta seguaci in tutto il mondo. Più volte la trasmissione Le Iene ha filmato incontri di terrapiattisti in giro per l'Italia, diverse sono le interviste rilasciate dagli esperti di questa materia, che scrivono anche libri. Secondo queste persone la Terra sarebbe a forma di disco, circondata da una montagna di ghiaccio altissima, l'Antartide, sulla quale sarebbe presente un esercito di guardiani; il Polo Nord, invece, si troverebbe al centro della Terra. La verità sulla reale forma terrestre sarebbe stata nascosta da un gruppo di persone che comandano il mondo, "i poteri forti, gli illuminati".

Inoltre, altre sarebbero le verità occultate e le menzogne raccontate, anche a livello storico ed antropologico: i dinosauri non sarebbero mai esistiti, al loro posto i giganti, ecco spiegato perché molti monumenti, tra cui chiese, hanno porte enormi, per permettere l'ingresso di persone Giganti. A rivelare questo è un uomo mascherato, che non può mostrare la sua identità. Il viaggio in nave permetterà di dimostrare che la Terra è piatta. I terrapiattisti si propongono di arrivare ai bordi del mondo, quindi in Antartide e così smascherare "l'inganno universale" che da centinaia di anni mostra la Terra come sferica avvalendosi anche di false immagini e di falsa tecnologia (satelliti).