Oggi 16 gennaio andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne, ancora una volta dedicata al trono Over e dove assisteremo secondo le anticipazioni, a dei veri e colpi di scena. Da quanto si apprende infatti, la dama Angela sarà protagonista ancora una volta di una accesa discussione con Tina Cipollari e Gianni Sperti [VIDEO] dopo che gli opinionisti hanno fatto confezionare un filmato in cui la Di Iorio parla dell'aspetto economico dei suoi corteggiatori. Sta di fatto che come vedremo, Angela delusa, uscirà in lacrime dallo studio di Maria De Filippi dichiarando di voler abbandonare il programma.

Una settimana ricca di discussione quella del trono over, che ha visto anche la violenta lite tra Gemma e Rocco, i quali hanno definitivamente chiuso la loro frequentazione.

Anticipazioni trono over del 16 gennaio: Angela attaccata da Tina e Gianni

Stando alle anticipazioni sulla puntata odierna del trono Over, vedremo in onda quanto avvenuto nelle registrazioni di inizio gennaio e dove la dama Angela sarà presa di mira nuovamente da Tina e Gianni, i quali continueranno a punzecchiare la Di Iorio sul suo atteggiamento.

Gli opinionisti come vedremo, hanno confezionato un 'regalo' speciale per la dama, un rvm in cui vengono raccolti tutti i momenti i cui Angela dichiara di essere interessata al lato economico dei suoi corteggiatori. Da qui, scaturisce una accesa discussione tra Angela e gli opinionisti, i quali tra le altre cose, sembra si divertano a prenderla in giro, portando la donna alle lacrime. Gli spoiler ci rivelano che la donna uscirà delusa dallo studio dichiarando di voler abbandonare Uomini e donne. [VIDEO]

Uomini e donne: Angela in lacrime vuole lasciare il trono Over, l'addio tra Gems e Rocco

I continui attacchi di Gianni e Tina come vedremo, hanno dunque portato Angela ad avere una crisi di nervi, tanto da minacciare l'abbandono della trasmissione. Le anticipazioni sulla puntata del 16 gennaio ci svelano però, che la dama tornerà in studio per fare la conoscenza di un nuovo corteggiatore, che però la donna liquiderà subito.

La puntata odierna chiude dunque la settimana di Uomini e donne dedicata al trono Over e che, come abbiamo visto non ha risparmiato né i colpi di scena né le discussioni. Ricordiamo primo tra tutti l'addio burrascoso tra Gemma e Rocco che hanno dato vita a una tremenda lite al centro dello studio, sino a passare alle ambigue vicende di Armando e Noel e non ultimo, come vedremo oggi, l'ennesimo attacco degli opinionisti ad Angela Di Iorio.