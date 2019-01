Annuncio

Quelle che fino a poco tempo fa erano solo indiscrezioni, oggi sono diventate notizie ufficiali: Simona Ventura e Stefano De Martino lasciano Mediaset. A confermare l'arrivo in Rai della conduttrice e del ballerino è stato Carlo Freccero [VIDEO], il nuovo direttore della rete che ha fortemente voluto entrambi per rilanciare due trasmissioni amatissime come The Voice of Italy e Made in Sud. Per quanto riguarda il talent show, l'uomo ha fatto sapere di avere un sogno nel cassetto: avere in giuria i chiacchierati ex Morgan e Asia Argento.

Stefano De Martino lascia Canale 5: da febbraio sarà al timone di Made in Sud

Carlo Freccero l'aveva anticipato qualche giorno fa: Stefano De Martino è la persona giusta per condurre uno show divertente come Made in Sud.

A distanza di qualche settimana dalla diffusione della notizia sull'ipotetico arrivo del napoletano in Rai, è stato lo stesso direttore di Rai 2 a confermare il tutto in un'intervista che ha rilasciato a Panorama. Tempo Freccero aveva informato la stampa della difficile trattativa che c'era in corso per far diventare il ballerino un volto della sua rete, perché era conteso con Mediaset; oggi, dopo un incontro che c'è stato tra i due negli studi romani di Viale Mazzini [VIDEO], non ci sono più dubbi.

Al settimanale che l'ha interpellato per sapere le novità che proporrà al pubblico in questi primi mesi del 2019, Freccero ha detto: "Il 25 febbraio riparte Made in Sud con Stefano De Martino alla conduzione". Dopo un anno di stop, dovuto ai bassi ascolti che ha fatto registrare la precedente edizione, il programma comico della seconda rete Rai è pronto a tornare in onda con un padrone di casa tutto nuovo.

L'ex marito di Belen Rodriguez, dunque, sta per cimentarsi con una sfida inedita: presentare da solo una trasmissione in diretta (dalla sua città, Napoli); come se la caverà?

Freccero avverte: 'Vorrei Morgan e Asia Argento a The Voice'

Un altro personaggio che Carlo Freccero è riuscito a "strappare" alla concorrenza, è Simona Ventura; il nuovo direttore di Rai 2, infatti, ha convinto la presentatrice a rinunciare sia a La Pupa e il Secchione che alla seconda edizione di Temptation Island VIP, per tornare "a casa". La torinese sarà la padrona di casa di The Voice of Italy, il talent show della Rai che torna dopo un anno di stop con tantissime novità.

Stando a quello che ha dichiarato Freccero a Panorama, nel cast del format affidato alla Ventura potrebbero rientrare anche due chiacchieratissimi ex. "Spero di avere in giuria Asia Argento e Morgan"- ha fatto saper l'uomo in queste ore. Il debutto della trasmissione che premia la voce più bella è previsto per il 16 aprile, quindi c'è ancora tempo per convincere il cantautore e l'attrice ad accettare di mettersi alla prova nel ruolo di giudice, che già hanno ricoperto con successo in passato.