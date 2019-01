Annuncio

Andrea Cerioli ha scelto Arianna [VIDEO]: la scelta è arrivata a sorpresa, prima degli speciali che andranno in onda in prima serata. Ora arrivano anche i primi commenti di Federica Spano, la corteggiatrice che non è stata scelta da Andrea.

Le dichiarazioni di Federica Spano dopo la scelta di Andrea Cerioli

La ragazza è ovviamente rimasta delusa dal fatto che il tronista che per tanto tempo ha corteggiato negli studi del celebre programma di Maria De Filippi "Uomini e donne", le abbia preferito Arianna.

Immediatamente dopo la scelta e la conclusione del trono sono sorte anche delle polemiche, visto che per Gianni Sperti [VIDEO] i due giovani erano persino d'accordo.

Ma Federica di questo non parla, anzi, spiega di essere convinta di aver fatto tutto il possibile per conquistare Andrea, per questo la giovane donna è soddisfatta del suo percorso e dei tanti messaggi dei fan che le giungono e che dimostrano che è riuscita a farsi capire.

La Spano dichiara di essere molto soddisfatta della persona che è, nonostante la sua giovane età (ha 24 anni), e che è convinta di essere una ragazza difficile da trovare oggi.

Secondo l'ex corteggiatrice però, Andrea aveva già in mente chi scegliere da tempo. La ragazza rivela di aver avuto dei dubbi ben prima della scelta ma che tutti la invitavano a non essere visionaria.

In ogni caso Federica ad oggi pensa di non aver perso nulla e che sarà il tempo a rivelare ad Andrea se ha compiuto la scelta migliore o meno.

Federica ha deciso anche di rendere pubblico il suo profilo Instagram

Il regolamento di Uomini e Donne non consente ai partecipanti di utilizzare i social e di sentirsi. Per questo durante tutto il trono il profilo Instagram di Federica è stato ovviamente silente.

Dopo la chiusura dell'esperienza televisiva però la giovane non solo lo ha riaperto, ma ha deciso anche di renderlo pubblico.

Immediatamente ha ricevuto moltissimi commenti e riconoscimenti dal pubblico, e anche diverse domande. Un follower infatti le ha domandato per quale motivo avesse deciso proprio ora di farlo e la ragazza ha spiegato che ritiene giusto, dato che ha già condiviso col grande pubblico una parte importante della sua vita privata, continuare a farlo e poter interagire e rispondere ai fan.

Federica ha anche rivelato il suo sogno nel cassetto, cioè lavorare nell'ambito del fitness, della cura del corpo, per poter aiutare la gente e renderla felice. Per ora dunque, Federica non nomina il mondo dello spettacolo.