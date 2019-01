Annuncio

L'ultima puntata di Amici 18 ci aveva già regalato già moltissime emozioni, ma ha segnato anche la fine del percorso per ben tre [VIDEO] tra i concorrenti. Oggi, 18 gennaio, è stata invece registrata una nuova ricca puntata del celebre talent: la vedremo in onda sui nostri teleschermi domani 19 gennaio alle 14.10.

Giordana vince la sfida e può restare nella scuola

Il talent di canale 5 sta vivendo una stagione ricca di colpi di scena e di imprevisti e la puntata appena registrata non fa eccezione.

La puntata si apre con la prima sfida a squadre. In prima battuta si scontrano Giordana e Alvis contro Tish ed Alberto e la vittoria se la aggiudicano questi ultimi. Zerbi commenta le loro prestazioni spiegando che mentre ha apprezzato Alvis, al quale avrebbe assegnato anche la sufficienza, Giordana secondo lui avrebbe meritato un voto davvero basso, uno zero, perché ha cantato "scornacchiando" la canzone: nei fatti quindi, per Zerbi, l'anello debole sarebbe proprio Giordana, che lui non stima particolarmente.

Per l'ultimo capitolo della sfida a squadre si confrontano Mameli e Tish, con la ragazza che riesce a conseguire la vittoria. Britti interviene per spiegare di non aver proprio apprezzato la scelta del brano da cantare da parte del concorrente, ma c'è da specificare che il pezzo non è stato, in realtà, scelto dal ragazzo. La prima sfida a squadre [VIDEO] viene quindi vinta da Sparta.

A questo punto avviene il primo colpo di scena della puntata. Infatti sarebbe dovuto andare in sfida Daniel, proposto durante la settimana dalla squadra avversaria, ma la commissione decide di rigettare la proposta e chiede direttamente alla squadra perdente chi tra loro si sente in grado di affrontare la sfida. L'invito viene prontamente raccolto da Giordana. La ragazza viene giudicata da Carlo di Francesco e, nonostante le critiche alla concorrente di Zerbi, il giudice esterno dona la vittoria proprio a lei.

Marco viene eliminato da una decisione di Timor

Inizia così la seconda sfida a squadre, Alvis riesce a vincere il suo scontro contro Jefeo. Vincenzo dovrebbe quindi battersi proprio contro Marco, ma a questo punto interviene Timor spiegando che nel corso della settimana ha avuto modo di lavorare da vicino con il ragazzo e ha potuto rilevare che il ballerino non gli piace e quindi si appella ad una parte del regolamento poco conosciuta al pubblico: un professore può proporre l'eliminazione diretta di un partecipante del programma ed un altro insegnante può battersi per salvarlo. Il verdetto finale però spetta al professore che ha proposto l'allontanamento. La puntata giunge così ad un cruciale momento di svolta visto che, nella storia recente di Amici, nessun concorrente era stato allontanato con queste modalità.

Peparini decide di battersi per cercare di salvare Marco, ma Timor è assolutamente convinto della propria posizione tirando in ballo la professoressa Celentano sulla sua richiesta di ottenere due ballerini classici.

Per questo fa un vero e proprio appello agli atleti a casa affinché si presentino per cercare di entrare nella scuola. Quindi Marco deve lasciare lo studio, anche se le speranze per lui non sono ancora del tutto sopite: potrà infatti lavorare con Veronica e provare a riproporsi ancora a Timor che deciderà se può rientrare o meno.