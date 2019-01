Annuncio

Adriano Celentano torna in televisione con un programma originale, si tratta infatti di un qualcosa di innovativo rispetto ad altri show. Pubblicizzato da mesi come l'evento di Canale 5, Adrian è una serie animata tratta da una graphic novel creata dallo stesso Celentano e composta da nove puntate. Le prime due andranno in onda stasera e domani [VIDEO] su Canale 5, a partire dalle ore 21,25.

Adrian è il protagonista della serie, un orologiaio idealista che è l'alter ego di Celentano, non solo esteticamente, ma anche moralmente.

Il personaggio, infatti, si muove in un contesto corrotto dove cerca di combattere il male di una dittatura che ha 'ingrigito', letteralmente, il popolo. Le avventure del protagonista comprendono numerose scene d'azione e una storia d'amore, il tutto condito da un pizzico di umorismo e una grande colonna sonora.

Adrian è un idealista al servizio del bene

La storia è ambientata in un futuro lontano.

Vige una dittatura corrotta che sottomette il popolo e lo costringe ad una omologazione di idee e principi, che ingrigiscono le persone. Il grigio è il colore dell'ambientazione della serie [VIDEO], per marcare ancora di più la sensazione di oppressione e costrizione. Adrian è un orologiaio che fugge di prigione, un uomo idealista, che vuole combattere il male senza la violenza. Il protagonista si scontra con la corruzione e contro i poteri forti che sottomettono il popolo, che negano la libertà di opinione e impongono modelli da seguire. Adrian combatte la violenza sulle donne, la guerra, il consumismo oltre ogni limite e la politica corrotta. Ci sono tutti i temi cari all'artista, tra cui anche la difesa dell'ambiente. Fra i riferimenti che i fan apprezzeranno, oltre alla musica, ci sarà quello fatto al quartiere Gluck.

La descrizione di Adrian è dettagliata: italiano, alto 1.77, occhi castani, sguardo attento, bocca ripida, segni particolari: nessuno. L'uomo è convinto che 'non è con la violenza che si mettono a posto le cose del mondo'. Adrian ha una storia d'amore con Gilda, che ha le caratteristiche somatiche della moglie di Celentano, Claudia Mori.

La serie Adrian è stata ideata da Celentano e disegnata da Milo Manara

Adrian è un progetto il cui sviluppo è andato avanti per 10 anni. L'investimento nello show è stato imponente anche per Mediaset [VIDEO], con una produzione costata decine di milioni di euro. I testi sono di Adriano Celentano, in collaborazione con Alessandro Baricco e Vincenzo Cerami. I disegni sono di Milo Manara e le musiche di Nicola Piovani. Alla serie hanno lavorato più di mille animatori provenienti anche dalla Cina e dall'Africa.