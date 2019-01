Annuncio

Si continua a parlare di Fedez e del presunto tradimento ai danni di Chiara Ferragni dopo le dichiarazioni rilasciate da Fabrizio Corona a Verissimo. In questi giorni, infatti, l'ex re dei paparazzi si è lasciato andare a delle confessioni che hanno fatto molto discutere riguardanti il suo rapporto con l'ex fidanzata Silvia affermando che la ragazza lo avrebbe tradito proprio con il famoso rapper, attualmente sposato con la Ferragni. [VIDEO]

La verità di Fedez su Silvia Provvedi

Subito dopo la cocente confessione fatta a Verissimo, ecco che in moltissimi hanno posto la domanda in maniera secca e diretta alla Ferragni, chiedendo spiegazioni su quello che era stato detto in televisione da Fabrizio Corona.

La reazione della fashion blogger non si è fatta attendere e, senza troppi giri di parole, ha risposto ai fan con un "Ma ti pare?" con il quale ha rispedito al mittente le accuse mosse da Corona in televisione.

In queste ore, però, è stato lo stesso Fedez a fare chiarezza sull'accaduto. Il rapper, infatti, è stato raggiunto dalle telecamere di Striscia la notizia per la consegna dell'ennesimo tapiro d'oro. Durante l'incontro Valerio Staffelli ha ovviamente fatto delle domande a Fedez inerenti a quanto è accaduto in questi giorni e ovviamente il cantante ha smentito tutto.

Per essere precisi, infatti, Fedez ha dichiarato che Corona si sarebbe dimenticato di specificare l'anno [VIDEO]in cui c'è stato questo flirt con Silvia Provvedi dato che la frequentazione la modenese non sarebbe stata recente così come aveva fatto credere Corona durante la sua chiacchierata con Silvia Toffanin.

'Il flirt con Silvia prima di Chiara'

Fedez, infatti, ha riferito che effettivamente c'è stato un avvicinamento con Silvia Provvedi, ma questa storia risale a molto tempo fa.

Il cantante, però, ha precisato che non potrebbe essere definita una vera e propria relazione dato che si sono semplicemente conosciuti. Inoltre il rapper ha ribadito che si tratta di una storia nata diversi anni fa.

A questo punto, però, l'inviato di Striscia la notizia ha cercato di essere maggiormente esplicito ed ha chiesto a Fedez se tra lui e la Provvedi ci fosse stato un rapporto sessuale. Il cantante milanese ha risposto dicendo di non voler entrare nei dettagli e di non voler "spiattellare" pubblicamente questi dettagli. "Silvia la vedevo 4-5 anni fa, quando non conoscevo ancora Chiara" - ha chiosato il rapper.