La cantante statunitense Bebe Rexha è stata nominata ques'anno ai Grammy's Awards [VIDEO] per le categorie di "Best New Artist" e "Best Country Duo/Group Performance" per il singolo "Meant To Be" featuring il duo Florida Georgia Line raggiungendo così uno dei suoi più grandi sogni e obbiettivi della sua carriera musicale "Quindi, sono stata nominata ai Grammy's ed è la cosa più pazzesca di sempre" dice in un video su instagram ai suoi 7 milioni di fans internazionali "Molti artisti in quest'occasione si fanno fare vestiti custom made per il red carpet quindi ho chiesto al mio team di poter fare la stessa cosa.

Hanno contattato svariati top fashion designers e molti di loro non vogliono vestirmi perchè sono "troppo grossa". Quindi sapete una cosa?! Non voglio indossare i vostri stupidi vestiti perchè state dicendo a tutte le ragazze che non hanno un fisico da passerella che non sono belle e non possono indossare i vostri vestiti".

Il messaggio della cantante

Bebe ha accompagnato la clip con un messaggio in cui ha voluto ricordare a tutte le donne del mondo che sono bellissime e perfette, e non importa la taglia che portano. Invita tutte, magre e curvy, ad amare e voler bene al proprio corpo.

Il video e il messaggio sono stati visualizzati da migliaia di persone che hanno appoggiato la cantante, in particolare una forte risposta positiva è arrivata dal mondo della Moda che le ha voluto mostrare solidarietà e tanti fashion designers si sono offerti personalmente per creare il modello da sogno per la grande serata di Bebe Rexha. Tra loro August Getty, che ha recentemente vestito Mariah Carey [VIDEO] con un custom made con più di 40.000 cristalli Swarovski e Lady Gaga "Sei bellissima! Tutte le donne di qualsiasi taglia sono bellissime! Fammi sapere quando devo iniziare a disegnare alcuni sketch per il tuo abito", Charbel Zoe, fashion designer libanese che ha vestito celebrità del calibro di Jennifer Lopez, Fergie e Paris Hilton "Tu rappresenti la maggioranza delle donne con il tuo corpo e devi essere fiera di questo! Sono sicuro che saresti meravigliosa con il mio design! Ti sto vicino con il cuore" e Christian Siriano divenuto famoso come il più giovane vincitore del talent per fashion designers "Project Runway" e ora top designer e membro del CFDA (Council of Fashion Designers of America) che può vantare di aver vestito moltissime celebrità tra cui Michelle Obama, Ariana Grande [VIDEO], Cardi B e le sorelle Kardashians "Abbiamo vestito Bebe Rexha già svariate volte e saremmo onorati di farlo di nuovo!".

Inutile dire che tutti gli occhi del mondo della moda e della musica sono puntati sulla coraggiosa Bebe a cui non resta altro che scegliere uno dei tanti candidati e fare il suo ingresso da favola sul red carpert della premiazione dei Grammy's Awards che si terrà questo 10 di febbraio.