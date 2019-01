Annuncio

Sabato 19 gennaio va in onda su Canale 5 la seconda puntata della trasmissione C'è Posta Per Te, che vede alla conduzione ovviamente Maria De Filippi [VIDEO]. Il programma, nonostante il passare degli anni, riesce sempre ad avere ascolti sopra le attese per la capacità di raccontare storie piene di verità ed emozioni. La prima puntata ha creato grande scalpore dopo il confronto tra una madre e un figlio, che ha deciso di chiudere i rapporti con la donna di oltre ottant'anni, lasciando stupefatti i telespettatori incollati allo schermo.

Nella serata di oggi avrà inizio la gara degli ascolti tra C'è Posta per te e un altro programma di successo, Ora o mai più. A tal proposito va segnalato che si tratta di una novità all'interno del palinsesto Rai, visto che andrà in onda la prima puntata della trasmissione presentata da Amadeus, giunta alla seconda edizione: il programma nella scorsa annata televisiva ha ottenuto un grande successo.

Bonucci, Albano e Romina Power: ospiti del secondo appuntamento

Nel corso della puntata di C'è Posta Per Te il giocatore della Juventus sarà accompagnato da diversi compagni di squadra. tra cui spiccano i nomi dei difensori Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini, con il quale ha formato un trio imbattibile. Il difensore della Juventus ha condiviso con gli amici vittorie importanti nel corso della carriera calcistica: un esempio si ritrova nei sei scudetti vestendo i colori della Juventus. I tre difensori hanno ottenuto riconoscimenti rilevanti al punto che hanno ricevuto l'appellativo di "BBC".

Inoltre ci sarà anche la partecipazione di una coppia musicale molto apprezzata dagli italiani, ovvero Al Bano e Romina, che torneranno a essere protagonisti della Mediaset con uno show dedicato ai loro successi.

Una puntata piena di sorprese per i milioni di telespettatori italiani

In particolare, Albano Carrisi festeggerà i suoi cinquantacinque anni di carriera con un evento unico che annuncia la partecipazione di ospiti di grande successo. Sarà uno show in famiglia, com’è stato rivelato dallo stesso cantante nato a Cellino San Marco.

Il secondo appuntamento di C'è Posta Per Te sarà ricco di sorprese, tra cui la storia di un amore tra due ragazze, una delle quali ha deciso di invitare la famiglia in modo che possa accettare la propria scelta [VIDEO]. Le anticipazioni sono state rese note grazie al video pubblicato sui profili social di C'è Posta Per Te.