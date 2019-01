Annuncio

In questi mesi il Gossip si è concentrato soprattutto sul presunto flirt tra Benedetta Mazza e Stefano Sala. I due hanno partecipato insieme al Grande Fratello Vip. Durante la loro permanenza nel reality, i due si sono avvicinati molto, dimostrando di avere una certa sintonia. Stefano Sala, però, è sempre stato ‘frenato’ perché fuori dalla casa, ad aspettarlo, c’è sempre stata la sua fidanzata Dasha Dereviankina. Dopo settimane di confusione, finalmente il modello ha deciso di fare un po’ di chiarezza su questo triangolo.

Grande Fratello Vip, Stefano Sala e Dasha Dereviankina si sono lasciati

In queste settimane Stefano Sala è stato avvistato con la sua fidanzata Dasha Dereviankina.

I due hanno trascorso le feste natalizie insieme, nel tentativo di recuperare il loro rapporto. Tuttavia, dopo il Grande Fratello Vip, infatti, le cose sono cambiate: la stessa Dasha aveva rilasciato delle dichiarazioni in cui ammetteva di essere molto delusa dal comportamento del suo fidanzato Stefano Sala. Il modello oggi pomeriggio, ospite a Pomeriggio Cinque, ha deciso finalmente di fare un po’ di chiarezza. L’ex di Dayane Mello ha confermato di aver visto Dasha fino a due giorni fa, ad un matrimonio, ma che la loro storia ormai è finita. A mettere fine alla storia d’amore è stato proprio lui perché non più convinto dei suoi sentimenti dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip. Ospite con lui a Pomeriggio Cinque anche Benedetta Mazza [VIDEO]che è apparsa particolarmente felice e serena.

Lo scoop di Roberto Alessi

Stefano Sala ha comunque spiegato di essere molto triste per la fine della relazione d’amore con Dasha e di aver bisogno di un po’ di tempo per riflettere. Roberto Alessi, però, seduto accanto a loro, ha raccontato di averli visti nello stesso camerino. Ma non solo: infatti secondo Alessi, i due si sarebbero addirittura cambiati l’abito nello stesso camerino. Insomma sembra proprio che tra i due, dunque, il flirt sia evidente. Per il momento, però, nessuno dei due ha voluto darne la conferma ufficiale. In trasmissione è stato mostrato anche un video dove Stefano e Benedetta Mazza duettano nella canzone ‘In the night’. Una sintonia davvero particolare, che è stata notata anche dalla conduttrice Barbara D’Urso. Il modello molto probabilmente preferisce andarci piano per non far soffrire ulteriormente la sua ex fidanzata, che in questo momento sta molto male. Non ci resta che attendere per scoprire come si evolveranno le cose e se i due decideranno di intraprendere una bella storia d’amore.