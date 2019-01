Annuncio

Ieri, mercoledì 9 gennaio, si è tenuto il difficilissimo intervento al quale si è sottoposto Francesco Chiofalo. L'ex concorrente di Temptation Island si è operato per rimuovere il tumore al cervello e, adesso, è tornato sui social con una foto e un commento: "Ce l'ho fatta, sto bene".

Il terribile dramma vissuto da Francesco in questi giorni prima dell'intervento

Francesco ha superato una tra le prove più dure che la vita potesse mettergli davanti.

Il ragazzo, poco prima delle feste di Natale, ebbe un incidente stradale. Per questo motivo, si recò in ospedale dove si sottopose a dei controlli. In seguito ad una tac alla testa, emerse la presenza di una macchia che si è poi rivelata essere un tumore. Da quel momento in poi, la vita di Francesco è cambiata: il ragazzo ha iniziato a sparire dai social mostrandosi solo per sfogarsi o aggiornare i numerosi fan [VIDEO]circa il suo stato di salute.

L'operazione era prevista per la giornata di ieri e Francesco è entrato in sala operatoria alle ore 9.00 per uscirvi alle 18.00. L'intervento è stato molto lungo e complicato ma, per fortuna, sembra sia andato tutto bene. I medici hanno rimosso dal cervello di Francesco un meningioma benigno.

Il messaggio di Francesco su Instagram

Già ieri sera, l'ufficio stampa del San Camillo di Roma aveva diffuso la notizia secondo cui il ragazzo fosse cosciente [VIDEO]ma, adesso, è stato lo stesso Chiofalo a farsi vedere e a tranquillizzare tutti i follower. L'ex di Selvaggia Roma, infatti, ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui appare nel letto d'ospedale con la testa fasciata e il viso illividito. Il suo sguardo, provato ma felice, dice tutto, anche se il personal trainer ha voluto aggiungere un piccolo pensiero: "Ce l'ho fatta, sto bene".

In pochissimo tempo, naturalmente, l'immagine è stata inondata di messaggi e like da parte di tutte quelle persone che lo hanno sempre sostenuto.

Ricordiamo che accanto a lui, per tutto questo tempo, c'è stata la sua famiglia, gli amici più stretti e anche una ragazza che ha detto di essere la sua fidanzata. Naturalmente, molto importante per lui è stato anche tutto il sostegno e l'affetto dei fan che, in tutti questi giorni, lo hanno riempito di messaggi e parole dolci e di conforto. Ma non solo:a anche alcuni volti dello spettacolo hanno sentito il bisogno di far sentire la loro vicinanza all'ex concorrente di Temptation. Tra questi Filippi Bisciglia, Fabrizio Corona, Simona Ventura e tanti altri.