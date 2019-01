Annuncio

Quest'oggi, come tutti i fan sapranno, Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island, si è sottoposto al delicatissimo intervento di rimozione del tumore al cervello. L'operazione è incominciata a partire dalle ore 9.00 di questa mattina e si è conclusa verso le 18.00. A distanza di un po' di ore, Fanpage è riuscito a mettersi in contatto con l'ufficio stampa dell'ospedale San Camillo di Roma, il quale ha diffuso la notizia della buona riuscita dell'intervento: adesso Francesco è cosciente ma è necessario attendere le 24 ore canoniche prima di poter sciogliere la prognosi.

L'operazione è riuscita: i medici hanno asportato un meningioma benigno dal cervello di Francesco

Tutti i fan oggi sono stati in apprensione per Francesco, l'ex fidanzato di Selvaggia Roma [VIDEO], oggi ha dovuto affrontare la sfida più grande della sua vita.

La paura era tanta ma, almeno per il momento, i risultati sono positivi. L'operazione è durata all'incirca 9 ore e i medici, gestiti dal direttore responsabile del reparto di Neurochirurgia del San Camillo, Alberto Delitalia, sono riusciti ad asportare la massa tumorale presente nel cranio di Francesco. In seguito alla rimozione, la materia è stata analizzata ed è emerso che si trattava di meningioma benigno, una forma di tumore che si sviluppa all'altezza della dura madre, ovvero, la membrana più esterna delle tre che avvolgono l'encefalo e il midollo spinale. Il rischio di contrarre tale malattia aumenta con l'età ed sarebbe statisticamente più diffuso nelle donne. Solitamente si scopre l'esistenza di un meningioma un po' per caso, proprio come è accaduto a Francesco, in seguito a trauma cranico o lesioni cerebrali.

Circa l'80% di queste forme tumorali sarebbe benigna mentre solo il 3% risulterebbe essere maligna e recidiva.

Francesco era terrorizzato, la famiglia e la fidanzata gli sono stati sempre accanto

Chiofalo era, chiaramente, terrorizzato [VIDEO] da questo intervento poiché era stato informato dei possibili rischi che comportava, tra cui paralisi, cecità, demenza e altro. Al momento, però, tutto sembra essere andato per il verso giusto e Francesco si è anche risvegliato ed è cosciente. Ad attenderlo al di fuori della sala operatoria c'erano, naturalmente sua madre, alcuni parenti e amici e una ragazza, che ha detto di essere la sua fidanzata. Il ragazzo è stato portato in terapia intensiva, pertanto, è necessario attendere che trascorrano 24 ore prima di poter sciogliere la prognosi.