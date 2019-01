Annuncio

La coppia formata da Jackson e Maggie è sicuramente una delle più controverse e discusse degli ultimi anni. Quale futuro avrà riservato per loro Krista Vernoff nella seconda parte della quindicesima stagione [VIDEO]? Nonostante i numerosi problemi che ha affrontato la coppia: la ritrovata fede di Jackson, la riluttanza di Maggie a condividere le proprie emozioni e lo scandalo che ha coinvolto la famiglia Avery pare proprio che la loro relazione sia tutt'altro che in pericolo.

Jesse Williams e Kelly McCreary: 'La storia d'amore tra Jackson e Maggie non è finita'

A conferma di ciò sono arrivate le parole di Jesse Williams che in un'intervista a TvLine [VIDEO] ha analizzato il percorso del suo personaggio anticipando che la storyline con Maggie continuerà a crescere: "Sarebbe certamente vantaggioso, per Jackson, avere Maggie finalmente dalla sua parte.

L'aspetto che lo ha caratterizzato nelle ultime stagioni è quello della negatività: ha perso un figlio, il suo matrimonio è fallito, ha ritrovato suo padre salvo poi perderlo definitivamente e ha scoperto la vera natura di suo nonno. Tutto questo lo ha cambiato profondamente. Maggie è stata fantastica con lui, gli è sempre stata vicina ma è anche vero che la pace interiore è un percorso del tutto personale. Jackson si è reso immediatamente conto di questo e ha intrapreso un viaggio spirituale che simboleggia tutta la sua voglia di rinascita. La difficoltà di Maggie nel parlare delle proprie emozioni non ha di certo aiutato Jackson in questo difficile percorso, ma gli autori assicurano che sarà proprio questo il prossimo step per i Jaggie. "Anche Kelly McCreary, l'interprete di Maggie Pierce è fiduciosa sulla possibilità che la coppia possa andare incontro a giorni felici e sereni.

Ecco cosa ha dichiarato: “Jackson ha imparato qualcosa di veramente importante dal matrimonio con April: la condivisione. Anche se Maggie non ha mai avuto un'esperienza di questo tipo può imparare da lui e crescere finalmente insieme. Si conosceranno meglio e non sarà facile, ma fin quando proveranno dei sentimenti puri e sinceri saranno in grado di andare avanti nella loro relazione nonostante le difficoltà."

Jesse Williams: 'Sarei davvero felice del ritorno di Sarah Drew'

Nonostante le previsioni incoraggianti che riguardano la nuova coppia, Jesse Williams non dimentica la sua partner storica Sarah Drew e ipotizza la trama di un suo eventuale ritorno: “Sarei veramente felice se Sarah tornasse. Ho imparato ad apprezzarla in questi anni e posso affermare senza alcun dubbio che si tratta di una delle persone che più mi piace al mondo. Il ritorno di April, tra l'altro sarebbe logico a livello di trama. Lei e Jackson hanno una figlia insieme e sarebbe interessante portare sullo schermo una storia del genere.

Capire cosa vuol dire condividere la genitorialità pur non essendo più una coppia e sarebbe divertente scoprire il tipo di relazione che imposterebbero adesso che la storia con Maggie è molto più seria. Tra l'altro il tema delle famiglie allargate è di estrema attualità ed esplorare le dinamiche di questa realtà sarebbe molto interessante".