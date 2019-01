Annuncio

Non si placano le polemiche su Francesco Chiofalo, l'ex protagonista di Temptation Island, che come ben saprete nelle scorse settimane è stato sottoposto ad una delicatissima operazione al cervello per asportare un tumore. Per fortuna tutto è andato nel verso giusto, così come ha confermato lo stesso Francesco sulla sua pagina ufficiale Instagram, ma in molti non hanno gradito l'annuncio fatto dal ragazzo in queste ore su Instagram, dove ha dato appuntamento a questa sera per seguire la nuova puntata de Le Iene su Italiauno, dove ci sarebbe stato un servizio a lui dedicato. [VIDEO]

Gravi accuse contro Francesco Chiofalo: 'Venduto'

In pratica, questa sera, nel corso della trasmissione di Davide Parenti verrà mostrato un servizio pre-operazione di Francesco Chiofalo, il quale sta facendo già molto discutere sul mondo social, dove in tanti stanno accusando Chiofalo di essersi venduto l'esclusiva della sua operazione alla trasmissione di Italiauno.

'La farsa di Lenticchio va ancora avanti?', scrive qualcuno sui social dopo aver appreso che questa sera sarà protagonista di un servizio curato dalla iena Davide Agresti. A puntare il dito contro Francesco, ci ha pensato anche la sua ex fidanzata Selvaggia Roma, la quale in queste settimane ha 'svuotato il sacco', affermando che Francesco ci starebbe un po' marciando su tutta questa vicenda, dato che è già da un po' di tempo che avrebbe saputo la notizia del tumore.

Selvaggia, inoltre, rispondendo alle accuse e alle domande di alcune fan sui social, ha aggiunto che al più presto racconterà la sua versione dei fatti sul caso di Francesco Chiofalo, portando alla luce delle verità scomode. Insomma il mistero si infittisce sempre di più e in queste ore sono molte le persone che cominciano ad avere dei seri dubbi nei confronti del ragazzo lanciato da Temptation Island.

Stasera il servizio su Francesco Chiofalo a Le Iene

Per esempio, durante le ore in cui Chiofalo è entrato in sala operatoria [VIDEO] per essere sottoposto alla difficile e delicata operazione al cervello, chi gestiva il suo profilo Instagram lo ha reso privato e questa tecnica viene considerata una di quelle messe in atto per aumentare il numero di followers.

A questo si aggiunge anche il servizio de Le Iene di stasera: possibile che Lenticchio si sia venduto per davvero l'esclusiva della sua rischiosa e difficile operazione al cervello? Lo scopriremo seguendo il servizio in tv.

