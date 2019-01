Annuncio

Annuncio

Grandi emozioni nella seconda puntata di C'è Posta per te, andata in onda ieri sabato 19 gennaio in prima serata su Canale 5, che ha decretato il successo della trasmissione di Maria De Filippi che si è affermato come il programma più visto della serata battendo la concorrenza di Rai 1. Al centro della puntata la storia di Denise, una ragazza gay, in procinto di sposarsi con la compagna Deborah, che chiama in trasmissione i genitori che l'hanno rifiutata per il suo legame omosessuale.

Un lieto fine per questa storia che ha portato il tema dell'omofobia anche nella trasmissione di punta del sabato sera del Biscione.

C'è posta per te del 19 gennaio: gli ascolti premiano la De Filippi

Le emozioni non sono mancate nemmeno nella seconda puntata di C'è posta per te che ha tenuto incollati al teleschermo una media di 5.173.000 spettatori, con uno share del 27,4%.

Advertisement

Un vero e proprio boom di ascolti per questa stagione del people show di Maria De Filippi che, nel prime time del sabato, si conferma il programma più visto della televisione italiana. C'è posta per te, infatti, ha sbaragliato la concorrenza [VIDEO]vincendo di larga misura sulla contro programmazione messa in campo da Rai 1, con 'Ora o mai più' di Amadeus che ha raccolto solo 3.520.000 spettatori e il 18,45% di share.

Dopo lo show, Denise e Deborah si sono sposate, lieto fine con le famiglie

Si chiude positivamente la storia di Denise e Deborah [VIDEO] raccontata a C’è Posta per Te, in cui la coppia omosessuale si è ritrovata ad affrontare l'iniziale rifiuto della famiglia di Denise al matrimonio. Un video pubblicato sulla pagina ufficiale della trasmissione ci mostra infatti che i genitori della ragazza alla fine si sono convinti ed hanno partecipate alle nozze della figlia.

Advertisement

I migliori video del giorno

Come abbiamo visto nella puntata di sabato 19 gennaio, Denise era stata rifiutata inizialmente dalla famiglia per il suo legame gay con Deborah, tanto da essere cacciata di casa. Ci sono volute le suppliche della ragazza, unitamente alle parole di Maria De Filippi, per convincere i genitori, ed in particolare la madre, ad accettare il legame tra le due ragazze. Solo con la pubblicazione del video del matrimonio, abbiamo potuto vedere chiaramente come realmente ci sia stato un lieto fine per Deborah e Denise, che sono convolate a nozze alla presenza delle loro famiglie. Attendiamo ora la messa in onda della terza puntata di C'è posta per te, per scoprire nuove ed emozionanti storie.