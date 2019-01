Annuncio

La madre di Francesco Chiofalo si è esposta sul web per rispondere a chi ha accusato suo figlio di aver strumentalizzato la sua malattia per acquisire follower. Il personal trainer romano è stato sottoposto ad un intervento di microchirurgia al cervello per l'asportazione di un tumore. Il ventinovenne ha subito una delicata operazione durata diverse ore che avrebbe potuto anche comportare gravi danni cerebrali. La signora Chiofalo ha sottolineato come non si possa mai sapere, prima dell'intervento, se un tumore sia benigno o maligno.

Probabilmente la madre di Francesco [VIDEO] ha voluto rispondere al commento dell'ex fidanzata di suo figlio, Selvaggia Roma. Quest'ultima ha scritto sui social che il tumore di Chiofalo sarebbe benigno per cui la sua vita non sarebbe in pericolo.

Secondo la ragazza, lo sportivo avrebbe 'marciato' sulla sua malattia per acquisire follower. La madre del ventinovenne ha chiarito che lei e la sua famiglia verranno a conoscenza della natura benigna o maligna del tumore solo fra un paio di settimane, in seguito a un esame istologico. Inoltre la donna ha scritto che chiunque stia cercando 'polemiche o visibilità' dovrebbe solo vergognarsi.

La madre di Francesco fa chiarezza sulle condizioni di salute del figlio

La madre di Chiofalo ha scritto che il tumore di suo figlio, del diametro di sei centimetri, si trovava in una regione delicata del cervello e, se non asportato, avrebbe potuto comprimere i centri nervosi, portando al ragazzo dei danni permanenti. La signora ha sottolineato di trovarsi, assieme alla sua famiglia, in un periodo molto delicato che ha provocato a tutti loro un forte shock.

Al momento non vi è stata alcuna replica da parte di Selvaggia Roma che non è stata nominata dalla madre di Francesco esplicitamente. Può darsi che l'ex ragazza dello sportivo si senta chiamata in causa per il suo commento giudicato indelicato da alcuni sul web oppure decida di soprassedere, avendo in seguito cancellato il commento incriminato. Non resta che attendere i prossimi sviluppi della situazione in un momento di speranza vissuto dalla famiglia del giovane. Quest'ultimo si è risvegliato dall'operazione dicendo di stare bene, anche se le sue condizioni effettive di salute saranno più chiare nei prossimi giorni. La signora Chiofalo [VIDEO] ha infine redarguito chi osa 'sparare diagnosi errate basate sul niente' per scopi di visibilità.