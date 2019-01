Annuncio

Annuncio

Giulia De Lellis sta facendo parlare di sé da un bel po' di tempo a questa parte: prima la sua rottura con Andrea Damante e poi la nuova storia d'amore con Irama. I due si dedicavano continuamente frasi sui social, video, e avevano reso pubblico il loro amore. Ora, però, si inizia a temere la rottura a seguito di alcuni indizi [VIDEO].

Niente più like sui social, rottura tra De Lellis e Irama?

I due fidanzati erano soliti lasciare delle dediche sui rispettivi profili social per condividere la loro storia d'amore insieme ai propri follower; da molto tempo, però, Irama e Giulia non scrivono più nulla sulla loro love story e sembra inoltre che si vedano molto poco, a differenza di quanto accadeva all'inizio.

Forse complici gli impegni lavorativi di Irama che si sta dedicando alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2019, da molto tempo la De Lellis non viene paparazzata insieme al suo nuovo fidanzato né hanno regalato selfie ai follower.

Advertisement

Inoltre sembra che il compleanno dell'ex corteggiatrice sia stato festeggiato senza Irama: l'ex di Uomini e Donne aveva organizzato una grande festa a Roma, ma il grande assente era proprio il suo fidanzato, forse già impegnato con le prove per il Festival di Sanremo. Irama aveva anche intimato ai paparazzi di non fare del gossip [VIDEO] sulla cosa.

Sui suoi social anche Giulia dimostra di essere molto impegnata e di passare molto tempo anche a Milano, dove si trova il suo ex Andrea Damante. Potrebbe essere stato il responsabile della fine della relazione?

Gabriele Parpiglia pensa che Damante ami ancora Giulia

Forse a mettere benzina sul fuoco sono state le scottanti dichiarazioni di Gabriele Parpiglia: il famosissimo e molto informato giornalista dei VIP, ha dichiarato che Damante sarebbe ancora follemente innamorato di Giulia, che non avrebbe rinunciato a lei.

Advertisement

I migliori video del giorno

Di conseguenza potrebbe esserci il suo zampino se gli 'Iramellis', come li chiamano i fan, si sono lasciati?

Sono solo supposizioni e rumors, ma nel frattempo sembra proprio che l'unica maniera certa per sapere se il rapporto tra Giulia e Filippo Maria Fanti (vero nome di Irama) procede a gonfie vele, sia quello di attendere l'inizio del festival in cui l'influencer non potrà mancare se ancora legata sentimentalmente al cantante.

Sarà davvero così? Chi bazzica sui social dei due nota un grande cambiamento. Non ci resta che attendere l'inizio del Festival di Sanremo per poterlo sapere con più certezza.