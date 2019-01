Annuncio

Annuncio

Questa sera 29 gennaio, andrà in onda la quarta e ultima puntata della fiction tv La Dottoressa Giò e dove vedremo la ginecologa interpretata da Barbara D'Urso alle prese con un delicato intervento chirurgico dopo essere stata investita. Gran finale dunque per la fiction di canale 5 arrivata alla terza edizione e riproposta dalle reti Mediaset dopo vent'anni. Come ampiamente anticipato, l'ultima puntata è stata anticipata [VIDEO] per dare spazio all'Isola dei famosi che, da domenica prossima, cambia giorno di programmazione per non scontrarsi con il Festival di Sanremo trasmesso da Rai1.

La dottoressa Giò, ultima puntata del 29 gennaio: intervento pericoloso per Giorgia Basile

Siamo arrivati al gran finale della fiction tv che vede protagonista Barbara D'Urso nei panni della ginecologa Giorgia Basile e che stando alle anticipazioni sulla quarta puntata in onda questa sera su canale 5, si troverà ad affrontare una delicata operazione dopo essere sta investita da un auto.

Advertisement

Qualcuno infatti, come abbiamo visto nel finale della puntata scorsa, ha tentato di uccidere la dottoressa Giò. La Basile si risveglierà in ospedale e scoprirà di aver perso la sensibilità di un braccio. L'unica possibilità per recuperare l'arto, è quella di sottoporsi ad un intervento pericoloso e delicato di chirurgia robotica. Nel frattempo la polizia comincerà ad indagare per scoprire chi ha attentato alla vita della dottoressa.

Anticipazioni quarta puntata: la dottoressa Giò e la resa dei conti con Monti

Mentre Giorgia Basile è nel letto di ospedale, gli investigatori cominciano ad indagare ed inizia a venire a galla la verità sul professor Monti e Anna Torre. Nell'ospedale romano il clima si fa sempre più teso, soprattutto quando la polizia interroga Zampelli, mentre Sergio Monti si da alla fuga.

Advertisement

I migliori video del giorno

Il professore, attirato dalla Basile, tornerà in ospedale e stando agli spoiler aggredirà la dottoressa, la quale verrà salvata dall'intervento di Zampelli [VIDEO]. Un finale che lascia con il fiato sospeso i telespettatori della fiction di Barbara D'Urso, che nelle prime tre puntate non hanno premiato 'La dottoressa Giò' con ascolti eccezionali. I risultati in termini di audiance, sono stati inferiori alle aspettative e lo spostamento al martedì della messa in onda dell'ultima puntata probabilmente non gioverà.

Come sappiamo infatti, L'Isola dei famosi subirà un cambiamento di programmazione a partire da domenica per evitare lo scontro con il Festival di Sanremo proposto dalla Rai ad inizio febbraio.