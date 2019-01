Annuncio

Giulia De Lellis continua ad essere sostenuta e seguita da tutti i suoi fedeli fans che l'hanno conosciuta nello studio di Canale 5 più famoso d'Italia: parliamo del people show condotto da Maria De Filippi, Uomini e donne. La giovanissima ex corteggiatrice di Andrea Damante [VIDEO], con cui ha trascorso ben due anni pieni d'amore, ha sconvolto la propria vita in seguito alla rottura con l'ex tronista veronese. Innanzitutto l'influencer ha deciso di prendere parte a nuovi incarichi e a nuovi progetti lavorativi ma, malgrado gli impegni, riesce ad essere prontamente attiva sui social e a condividere vari momenti quotidiani assieme ai propri seguaci.

E' così che Giulia ha rivelato di aver fatto un nuovo tatuaggio che in realtà sarebbe sfuggito a gran parte dei suoi fan. Si tratta, infatti, di un tatuaggio di piccole dimensioni, quasi impossibile da notare a un primo impatto.

Giulia De Lellis rivela il suo nuovo tatuaggio

"Sono scioccata dal vostro comportamento", ha dichiarato Giulia in una recente storia su Instagram dedicando il messaggio a tutte le ragazze che la seguono. Ha continuano dicendo: "Non avete notato che ho tatuato un nuovo neo". Come ben sappiamo, la De Lellis nel tempo si è fatta tatuare sul proprio corpo tutti gli stessi nei della sorella e, di recente, ne ha tatuato uno anche sul viso: precisamente sotto l'occhio sinistro. Questo dettaglio molto intimo è stata una confessione della stessa ragazza durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2. Sappiamo, inoltre, che il neo non è l'unico nuovo tatuaggio di Giulia, la quale si è anche impresso sulla pelle un tenero unicorno in onore di Matilde, la sua piccola nipotina.

Giulia e Irama: la storia d'amore continua

Intanto, prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Giulia e Irama. I due, come già sappiamo, hanno festeggiato insieme il ventitreesimo compleanno della ragazza romana. Inoltre, quest'ultima ha recentemente ringraziato tutti i suoi fan degli auguri ricevuti confermando la sua prossima partecipazione al serale di Uomini e Donne. Giulia, dunque, sarà presente alle puntate del trono classico i cui protagonisti saranno i tronisti pronti ad abbandonare il trono insieme alla compagna o al compagno di vita che sceglieranno nel corso della scelta [VIDEO]. La scelta, per questa nuova edizione del programma, sarà registrata durante un evento accuratamente organizzato dalla famosa showgirl Valeria Marini.