La trama della puntata di Beautiful che andrà in onda domani, giovedì 17 gennaio, rivela un colpo di scena davvero molto avvincente. Ridge viene finalmente scarcerato, mentre Hope e Liam sono sempre più vicini, al punto che i due si baciano nella notte.

Anticipazioni Beautiful 17 gennaio: Ridge viene scarcerato e torna a casa dalla sua famiglia

Domani, giovedì 17 gennaio, andrà in onda un'altra sorprendente puntata della soap opera americana Beautiful. Secondo quanto rivelano le anticipazioni, Ridge Forrester viene finalmente scarcerato.

In seguito all'ennesimo interrogatorio, Bill Spencer confessa al detective Sanchez di non essere più così sicuro che sia stato Ridge il colpevole. Dopotutto, la notte dell'omicidio, la casa di Spencer era colpita da un black out e quando il proiettile è esploso Bill era girato di spalle, pertanto, sul suo attentatore non possono esserci certezze assolute.

Il detective, quindi, provvede immediatamente a rilasciare Ridge che, finalmente, può fare ritorno a casa accolto da tutto l'amore della famiglia e dalla gioia di sua moglie Brooke. Sono presenti molti membri della famiglia per condividere l'immensa gioia accanto al Forrester, all'appello mancano solo due persone.

Trama 17 gennaio: Hope e Liam sempre più vicini, si baciano nella notte

Si tratta di Hope Logan e Liam Spencer. Quest'ultimo, dopo essersi ferito alla testa, ha iniziato ad avere una serie di flash in merito alla sera dell'omicidio: il ragazzo teme infatti che possa essere stato lui a sparare a suo padre Bill. [VIDEO]Questa situazione contribuisce a gettare Liam in uno stato di sconforto. Il ragazzo, infatti, decide di confessare tutto prima a Hope e poi direttamente a suo padre.

Lo Spencer junior sta attraversando un momento davvero difficile e Hope gli è sempre accanto. La ragazza, infatti, nonostante abbia promesso a Steffy di non mettersi in mezzo tra lei e suo marito, sta infrangendo la promessa e sta passando davvero troppo tempo insieme a Liam. I due sono così vicini al punto che trascorreranno tutta la notte insieme.

Nel corso delle ore notturne, i due saranno sempre più vicini al punto che Hope cercherà di convincere Liam [VIDEO]a lasciare Steffy, nonostante quest'ultima aspetti una bambina da lui. Tra i due, però, la passione diventerà irrefrenabile, al punto che daranno luogo ad un bacio appassionato che potrebbe stravolgere drasticamente tutte le carte in tavola.