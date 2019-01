Annuncio

Annuncio

Gemma Galgani continua a far parlare di sé, dividendo il pubblico di Uomini e donne tra suoi grandi estimatori e inevitabili haters. Nella puntata dedicata al Trono Over, andata in onda lo scorso 14 gennaio, la dama si è resa protagonista di un clamoroso passo indietro nei confronti di Rocco Fredella, che ha poi portato ad un'accesa discussione in studio [VIDEO]. Lei ha dichiarato di considerarlo solo un bravissimo attore, che ha mostrato interesse per lei solo per apparire in televisione.

Analoghe anche le provocazioni del piastrellista, secondo il quale neppure Gemma ha mai nutrito del sincero interesse nei suoi confronti. Che ne sarà di loro in futuro? Il ricordo dei trascorsi della dama con Giorgio Manetti torna di grande attualità ogni qual volta lei decide di chiudere con un cavaliere.

Advertisement

E di questa relazione, conclusasi ormai anni or sono, ha parlato lo stesso "Gabbiano" in una recente intervista rilasciata a Super Guida Tv.

Le parole di Giorgio Manetti

Il Gossip di Uomini e donne non può fare a meno di dedicarsi a Gemma Galgani, nuovamente senza un cavaliere al suo fianco dopo la rottura con Rocco Fredella. In attesa di scoprire se si avvicinerà presto ad un altro uomo e se avverrà quel ritorno di fiamma che in molti attendono, anche Giorgio Manetti di recente è tornato a parlare di lei nell'intervista rilasciata a Super Guida Tv. In essa il "Gabbiano" ha affermato di non averla più sentita telefonicamente dal settembre 2015 e successivamente di avere scambiato con lei solo qualche messaggio in occasione di compleanni o altre ricorrenze. Di Gemma resta comunque un bel ricordo del periodo in cui prendeva parte a Uomini e donne.

Advertisement

I migliori video del giorno

Positivi anche i pensieri legati a Maria De Filippi e alla redazione del programma, oltre che verso la donna che frequenta attualmente e che è estranea all'universo televisivo: "Ci conoscevamo già da molto tempo e abbiamo riallacciato i rapporti dopo la fine della mia esperienza a Uomini e Donne. Avevo bisogno di un po’ di tranquillità dopo il programma. Adesso mi godo la relazione con questa persona".

Uomini e donne gossip: Gemma ferita da Rocco?

Che piaccia o no, Gemma Galgani continua ad essere garanzia di ascolti per Uomini e donne e ogni puntata a lei dedicata ottiene ottimi dati Auditel. Non a caso, Maria De Filippi ha deciso di coinvolgere la dama anche nel serale dedicato alle scelte del Trono Classico, al fianco della influencer Giulia De Lellis. La discussione avvenuta con Rocco Fredella lo scorso lunedì 14 gennaio sembra avere turbato Gemma, che qualche ora fa ha pubblicato su Facebook un post [VIDEO]che non è passato inosservato: "Il nostro obiettivo in questa vita è aiutare gli altri...

se non puoi aiutarli almeno non ferirli!" (Cit. Dalai Lama ). Impossibile fare a meno di chiedersi se il destinatario di queste sofferenze sia proprio il cavaliere di Uomini e donne o se la frase sia priva di riferimento alla sua attuale situazione sentimentale. Nell'edizione 2018-19 del Trono Over, la torinese sembra più confusa che mai, destando più di qualche perplessità tra il pubblico da casa. Sono in molti, infatti, a sostenere che i sospetti di Rocco in merito al suo interesse per la visibilità televisiva siano assolutamente fondati.