Abbiamo conosciuto Selina Kyle cinque anni fa, mentre assisteva all'omicidio dei coniugi Wayne, nel primo episodio di Gotham [VIDEO]. Con il tempo, il suo personaggio è cambiato e il suo rapporto con Bruce si è evoluto di stagione in stagione. I fan sanno, però, che Selina è destinata a diventare la famosa Catwoman, perciò si aspettano che prima o poi la trasformazione avvenga. Le ultime due stagioni hanno preparato il terreno per questo passaggio, anche se la giovanissima età, come anche quella di Bruce, non hanno di certo aiutato.

Nell'ultimo episodio andato in onda poche ore fa, è avvenuto qualcosa che ha avvicinato la ragazza a quello che diventerà un personaggio iconico per gli appassionati di Batman.

Proprio Bruce ha contribuito, inconsapevolmente, a creare la 'nuova' Selina. La giovane non aveva speranza di riprendere a camminare ma il ragazzo si è procurato un seme 'magico' per guarirla dalla paralisi. Selina lo ha mangiato ed è tornata a camminare, ma si è verificato uno strano 'effetto collaterale' ai suoi occhi.

Gotham: cosa è avvenuto nel secondo episodio della quinta stagione

Negli Stati Uniti sta andando in onda la quinta e ultima stagione di Gotham. Nell'ultimo episodio della serie [VIDEO], andato in onda il 10 gennaio, Selina Kyle ha fatto un primo passo che dovrebbe dare inizio alla sua graduale trasformazione in Catwoman. Come sappiamo, per chi ha già visto la quarta stagione, nel penultimo episodio Selina era stata ferita gravemente, con un colpo di pistola fatale alla spina dorsale, da Jeremiah Valeska. Nell'ultimo episodio la dottoressa aveva detto che la ragazza avrebbe avuto ben poche speranze di ritornare a camminare.

La nuova stagione è iniziata con la conferma di un tragico destino per Selina, quello di rimanere paralizzata. La giovane, non potendo sopportare l'idea, ha tentato il suicidio. Bruce ha deciso di fare l'impossibile contattando una famosa strega di Gotham, che altro non era che Poison Ivy, la vecchia amica di Selina, Ivy Pepper. La famosa villain ha aiutato Bruce dandogli un seme dai 'poteri magici' che, una volta ingerito, guarisce qualunque tipo di ferita: la persona 'miracolata' però subisce un cambiamento interno per tutta la vita, dato dal fatto che il seme libera i 'demoni' che ciascuno nasconde dentro di se. Bruce era dubbioso ma Selina ha deciso di mangiare il seme e dopo qualche tempo ha ripreso a camminare. Quando, però, Bruce si è avvicinato per abbracciare la ragazza, guardando la luna, i suoi occhi sono diventati di colore verde brillante, come quelli di un gatto. Selina ha detto di sentirsi 'migliore di prima', ma è chiaro che il suo cambiamento è la prima fase dell'inizio della trasformazione nella criminale Catwoman.

Gotham si avvicina alla mitologia: Catwoman è all'orizzonte

I personaggi di Gotham hanno iniziato un percorso cinque anni fa. Fin da quando abbiamo conosciuto i loro nomi, sapevamo quale sarebbe stato il loro destino. Quello di Selina è stato un personaggio che abbiamo iniziato ad apprezzare per quel suo lato truffaldino e per quella sua forza interiore che le hanno permesso di non abbattersi nonostante sia stata abbandonata da bambina e abbia dovuto imparare a badare a se stessa. La sua ancora e anche il suo freno è sempre stato Bruce e i due ragazzi, a fasi alterne, si sono sostenuti a vicenda, creando un rapporto intenso che prelude ad una grande storia d'amore. Con ciò che è accaduto nello scorso episodio, la trasformazione in Catwoman è iniziata, ma dovremo vedere tutti gli episodi [VIDEO] e aspettare il finale per vedere Selina nelle sue nuove vesti.