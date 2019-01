Annuncio

Annuncio

Ecco una breve guida completa ai programmi e ai film stasera in tv sui canali dal 1 al 9, dal 20 al 24 e dal 26 al 28. Trame e protagonisti. Tanti film, come American Sniper, Enigma, Timeline, qualche talk come Mai Dire talk e Piazza Pulita e le serie Che Dio ci aiuti 5 e X-files. Non manca l'appuntamento con la cultura con Freedom e Didone Abbandonata.

Stasera in onda in prima serata dal primo canale al 9

Rai 1 - 21:30 - Che Dio ci aiuti 5

Serie tv con Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi e Valeria Fabrizi.

Esordio di Che Dio ci aiuti 5. In Omnia in bonum suor Angela e suor Costanza aspettano una novizia, Azzurra vuole trasformare il convento in un hotel mentre una giovane tenta il suicidio.

Advertisement

In Come nelle favole Valentina è in coma e Azzurra vuole vederci chiaro; intanto Nico si occupa di Ginevra.

Rai 2 - 21:30 - Ghostbusters 2016

Film di fantascienza con Melissa McCarthy e Kristen Wiig. Amiche per la pelle, due scienziate appassionate di fantasmi si ritrovano per salvare New York da un fanatico che vuole invadere il mondo. Innovativo reboot al femminile.

Rai 3 - 21:20 - Lettere da Berlino

Film drammatico con Emma Thompson, Eddie Lawson e Brendan Gleeson. Perso il figlio per la Patria e per il Fuhrer, Otto scrive cartoline antinaziste e con la moglie Anna le dissemina per la città. Li arrestano e condannano a morte. Tratto dal libro di H. Fallada.

Rete 4 - 21:30 - Freedom - Oltre il confine

Inchieste e reportage introdotti da Roberto Giacobbo. Il conduttore esplora Venezia, la Sardegna e, in Egitto, entra in un sotterraneo dove alcuni esperti stanno lavorando al restauro di opere realizzate per Tutankhamon.

Advertisement

Scopriamo poi a chi appartiene la scoperta della penicillina.

Canale 5 - 21:30 - American Sniper

Film di guerra del 2015 con Bradley Cooper e Sienna Miller. Sconvolto dagli attacchi di Al Qaeda visti in TV, un cowboy texano si arruola, combatte in Iraq e diventa leggendario cecchino. Congedato, si dedica al recupero dei reduci.

Italia 1 - 21:35 - Mai dire Talk

Talk Show con il mago Forest, Greta Mauro, Stefania Scordino e i commenti della Gialappa's Band. Mai dire talk torna dopo la pausa per le festività. Non mancano le inchieste di Jerry Polemica (Maccio Capatonda). Tra gli opinionisti ci sono Aurora Ramazzotti e Marina La Rosa.

La7 - 21:20 - Piazza pulita

Talk condotto da Corrado Formigli.

TV8 - 21.25 - Trappola in fondo al mare

Film con Jessica Alba e Paul Walker

Nove - 21.15 - Il giorno del giudizio

Come ho catturato l'ultimo dei casalesi - seconda parte

Programmazione dal canale 20 al 24

Venti - 21:10 - Timeline

Film d’avventura con Paul Walker e Frances O'Connor. Durante gli scavi in Francia, l’archeologo capo della spedizione scompare e si ritrova in un villaggio nel 1357 alla vigilia di una feroce battaglia.

I suoi allievi hanno solo 6 ore per salvarlo.

Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) - 21:10 - X-files

Serie tv [VIDEO] con David Duchovny.

IRIS (canale 22) - 21:10 - Corda tesa

Film poliziesco con Clint Eastwood e Geneviève Bujold. L'ispettore Callaghan deve capire chi uccide donne legate agli ambienti del vizio. Nel corso dell'indagine scopre di avere molto in comune con l'assassino.

Rai 5 (canale 23) – 21:20 - Didone abbandonata

Di Saverio Mercandante. Orchestra accademica Montis Regalis diretta dal maestro A. De Marchi.

Rai Movie (canale 24) - 21:00 - Un ragionevole dubbio

Film thriller con Dominic Cooper e Samuel L Jackson. Procuratore sbronzo investe un passante, chiama aiuto e scappa. Il ferito è soccorso da Devis che è poi accusato dell'omicidio. Il procuratore lo difende e lo fa assolvere. Finale a sorpresa.

Programmazione dal canale 26 al 28

Cielo (canale 26) – 21:10 - Il furore della Cina colpisce ancora

Film di Kung-fu con Bruce Lee e Maria Yi. Trova lavoro a Bangkok in una fabbrica che è una copertura per traffici di droga. La sua bella lo aiuta a vendicare le vittime dei loschi.

Paramount channel (canale 27) - 21.00 -Mean Machine

Film drammatico con Vinnie Jones e David Hemmings. In prigione per aver venduto una partita con la Germania, allenatore è costretto dal direttore a preparare una squadra di detenuti contro quella delle guardie.

Tv2000 (canale 28) – 21:00 - Enigma

Film di spionaggio con Dougray Scott e Kate Winslet. I tedeschi cambiano il radio codice segreto di comunicazione. Londra dà l’incarico di trovare quello nuovo a un matematico assillato dalla scomparsa dell'amata Claire.