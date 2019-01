Annuncio

Per Teresa Langella si avvicina sempre di più il momento della fatidica scelta finale a Uomini e donne. La tronista partenopea, infatti, al più presto si congederà dalla trasmissione di Maria De Filippi rivelando il nome della persona con la quale intende costruire un futuro fuori dal contesto televisivo. E, a pochi giorni dalla fatidica registrazione finale, ecco che sono arrivati anche degli auguri speciali per Teresa, da parte di un suo ex pretendente. [VIDEO]

L'augurio di Pierpaolo per la scelta finale di Teresa Langella a U&D

Stiamo parlando di Pierpaolo Pretelli, l'ex velino di Striscia la notizia che per svariati mesi si è messo in gioco a Uomini e donne per cercare di conquistare il cuore della bella Teresa Langella, senza però riuscire ad avere la meglio.

Dopo un paio di esterne, infatti, Teresa ha preferito dire la verità a Pierpaolo e quindi l'ha messo al corrente del fatto che non era il tipo di ragazzo che stava cercando da questa avventura.

Nonostante tutto, però, Pierpaolo conserva ancora un gran bel ricordo di Teresa, così come dimostra questa dedica con tanto di messaggio d'augurio che ha voluto fare alla tronista in vista del fatidico momento finale. L'ex velino ha postato una stories su Instagram dedicata a Teresa: trattasi di un selfie che i due hanno scattato in una delle loro esterne a Uomini e donne, dove li vediamo felici e sorridenti.

''Ciao Terry, non so perché ma voglio farti il mio in bocca al lupo per la scelta finale. Falla di cuore che sarà sicuramente quella giusta'', ha scritto Pierpaolo nel suo messaggio social indirizzato alla tronista partenopea. Un gesto decisamente nobile da parte dell'ex corteggiatore, il quale ha dimostrato di non aver alcun tipo di rancore nei confronti di Teresa.

La scelta di Teresa Langella in onda il 15 febbraio

E intanto i fan si chiedono chi sarà la scelta finale della tronista napoletana.

I due pretendenti giunti al 'duello finale' sono Andrea e Antonio. Due ragazzi molto diversi tra di loro, ma entrambi molto agguerriti nel voler conquistare il cuore della bella Teresa. Chi riuscirà ad avere la meglio? [VIDEO] La registrazione della scelta di Teresa avverrà all'interno della villa di Uomini e donne e non nello studio della popolare trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. La messa in onda della scelta, inoltre, avverrà in prima serata durante uno dei tre speciali del dating show condotti da Valeria Marini. La prima puntata è in programma venerdì 15 febbraio alle 21.25 circa e sarà dedicata proprio a Teresa.