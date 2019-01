Annuncio

Annuncio

Teresa Langella sarà la prossima tronista di Uomini e donne ad effettuare la sua scelta in questa stagione [VIDEO] 2018-19. L'annuncio è stato dato dalla diretta interessata nel corso dell'ultima registrazione, effettuata lo scorso 17 gennaio, nella quale la cantante napoletana ha salutato tutti i presenti in studio annunciando che in settimana prenderà la sua decisione. Essa non avverrà in studio, come accaduto di recente per Andrea Cerioli, ma verrà registrata in una villa, evitando così la fuoriuscita di informazioni.

I giochi sono quasi fatti e, dopo l'eliminazione di Kevin, la scelta riguarderà uno tra Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. A pochi giorni dal momento decisivo, i pronostici rimbalzano tra un social network e l'altro passando dall'uno all'altro ragazzo.

Advertisement

Ma come si preparano i due diretti interessati? Qualche indizio farebbe pensare ad una maggiore serenità da parte di uno di loro.

Uomini e donne anticipazioni: l'ultimo bacio con Antonio Moriconi

Le anticipazioni di Uomini e donne relative alla registrazione del 17 gennaio segnalano un passo indietro da parte di Teresa Langella. Se in precedenza i pronostici davano Andrea Dal Corso come suo favorito, quanto accaduto nell'ultima esterna ha riaperto i giochi, lasciando intendere che Antonio Moriconi potrebbe essere la sua scelta. La tronista, infatti, ha baciato proprio quest'ultimo [VIDEO] nel corso di un'esterna nella quale ha tentato di farsi perdonare il gesto romantico scambiato in precedenza con Andrea. Ad apparire stupito ed arrabbiato per questa inversione di rotta è stato proprio Dal Corso, non solo per il bacio ma anche per il comportamento tenuto dalla Langella.

Advertisement

Al termine della precedente registrazione, infatti, lei era subito corsa da Antonio per chiarire le motivazioni che l'avevano spinta a baciare Andrea. Aveva quindi rifiutato di uscire con quest'ultimo, mentendogli sul suo desiderio di vedere Moriconi, e soprattutto dimostrando di essere davvero molto interessata al più giovane corteggiatore. Sarà dunque proprio lui la sua scelta?

Gli indizi di Antonio e Andrea sui social

Come stanno vivendo Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso i giorni che li precedono dalla scelta di Teresa Langella? Da quanto trapela dai rispettivi profili Instagram dei due corteggiatori di Uomini e donne, gli stati d'animo sono molto diversi, soprattutto dopo la registrazione del 17 gennaio nella quale Teresa ha evidenziato una certa preferenza per Antonio. Quest'ultimo, che per qualche giorno era risultato assente dal proprio profilo, ha ripreso a pubblicare: dalla montagna, luogo che ama profondamente, appare sorridente e felice mentre rivolge un saluto ai propri utenti.

Ben diverso, invece, è il comportamento di Andrea. Forse per la delusione per quanto accaduto nell'ultima registrazione, o per il timore di non esporsi troppo, il giovane imprenditore vinicolo preferisce attualmente la strada del silenzio, evitando di pubblicare immagini o post già da diversi giorni. E considerando che lui è sempre molto attivo nei social network, questa assenza non sembra un semplice caso.