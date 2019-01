Annuncio

Giungono nuove notizie in merito alle puntate serali di Uomini e donne e la scelta di Teresa Langella. Durante l’ultima registrazione del trono classico, che andrà in onda tra qualche settimana, la napoletana ha annunciato di essere pronta a scegliere e dunque passerà 2 giorni nella villa con i due corteggiatori, Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi, anche se la scelta di Teresa per molti sembra scontata. Intanto dal portale di Davide Maggio sono emerse alcune novità sulle puntate serali di Uomini e Donne.

Il silenzio social di Andrea che 'parla'

Durante l’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne [VIDEO], Teresa Langella ha baciato Antonio e litigato con Andrea Dal Corso.

Subito dopo ha annunciato di essere pronta a scegliere. Da quel momento il veneto sembra sparito dai social mentre era solito postare foto e storie su Instagram quotidianamente. Secondo i fan, infatti, Andrea potrebbe aver capito di non essere la scelta della partenopea e quindi si sarebbe chiuso in sè stesso smettendo di comunicare via social. Mentre nella puntata precedente c’era stato un appassionante bacio tra Dal Corso e la Langella, con Antonio che era uscito dallo studio, durante l’ultima registrazione i ruoli si sono ribaltati e Teresa ha baciato il 23enne di Frosinone e litigato pesantemente con Andrea. Il fatto di aver subito detto di essere pronta a scegliere ha fatto chiaramente pensare che il bacio dato al maestro di sci possa essere stato illuminante per la partenopea. Il silenzio social di Andrea, quindi, sembra anticipare una scelta per molti scontata.

Quando andranno in onda le puntate serali

Secondo il portale davidemaggio.it, le puntate serali con le scelte dei tronisti andranno in onda a febbraio di venerdì sera, giorno in cui andrà in onda anche Sanremo Young su Rai 1. Sembrano ormai certe le 3 puntate in prime time con Giulia De Lellis, Gemma Galgani, Valeria Marini e Anahi Ricca, che dovranno organizzare e seguire le scelte dei tronisti con tanto di festa, parenti inclusi. Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni dovranno infatti fare la scelta in una villa accompagnati dai propri cari. In un’altra ala della location ci saranno i corteggiatori/corteggiatrici con i parenti, in un secondo momento il tronista chiamerà la “non scelta” per comunicare la sua decisione e poi farà lo stesso con la scelta. Il tutto si concluderà con una festa. Mentre Andrea Cerioli ha già scelto Arianna Cirrincione, senza aspettare le tanto attese puntate serali, gli altri 4 tronisti devono ancora decidere chi sarà l’anima gemella. L’unica ad aver annunciato l’intenzione di scegliere è Teresa, ma anche Lorenzo Riccardi sembra in procinto, e indeciso tra Giulia e Claudia, così come Ivan Gonzalez che secondo i rumors dovrebbe optare per Sonia. L’unico di cui ancora non si capisce molto le intenzioni è Luigi Mastroianni [VIDEO].